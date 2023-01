Cristian Andino, intendente de San Martín, es uno de los que no puede repetir. Con dos ciclos en sus espaldas y con una de las imágenes positivas más altas de la provincia, el mandatario municipal aún no define quién será el candidato que vaya por el Frente de Todos en las elecciones que se disputarán el próximo 14 de mayo, aunque el tiempo apremia y solo quedan menos de dos meses para presentar listas oficiales.

Pero hay algo que sí tiene en claro y es que su posible sucesor será alguien de su equipo, de su extrema confianza. Por eso, baraja cuatro probabilidades: la actual secretaria de Gobierno del municipio, Analía Becerra; Marta Gramajo, presidenta del Concejo Deliberante; Edgar Orozco, secretario de Acción Social de San Martín y Juan Noguera, un abogado militante del departamento.

En diálogo con DIARIO HUARPE en el mes de septiembre, Andino había adelantado que iba a brindar definiciones con respecto a la persona que elegiría como candidato a encabezar la fórmula del FdT en San Martín recién en diciembre del 2022. Con los primeros días del 2023 ya transcurridos, muchos políticos comenzaron a confirmar sus candidaturas. Sin embargo, el intendente sanmartiniano eligió no hacerlo.

Ante la imposibilidad de repetir mandato, ya que gobierna en el municipio del este sanjuanino desde el 2015, Andino comentó que su idea siempre fue proponer a alguien de confianza para ser candidato en este 2023.

A finales del 2022, precisamente el 29 de diciembre, el gobernador Sergio Uñac confirmó su candidatura por un nuevo mandato, tal como lo había adelantado DIARIO HUARPE. Teniendo en cuenta de que las elecciones provinciales serán el 14 de mayo, en poco más de cinco meses los tiempos se acortaron y se vuelve necesario tanto en San Martín como en el resto de los departamentos que se presenten los candidatos.

Pero Andino confirmó que no se apura para tomar la decisión, pero que ya baraja algunos nombres. Luego de medirlos uno por uno, elegirán al más viable para que compita en los comicios.

Una de las posibilidades para que aspire a la intendencia de San Martín es la secretaria de Gobierno del municipio, Analía Becerra, quien acompaña a Andino desde que comenzó su segundo mandato y es una trabajadora del municipio desde el año 2004.

Otra es la presidenta del Concejo Deliberante, Marta Gramajo. Según comentó el mismo Andino, Gramajo es una persona que forma parte del proyecto desde hace muchos años y que “lo ha acompañado desde siempre”.

La tercera posibilidad es Edgar Orozco, secretario de Acción Social. El joven tiene mucho protagonismo en las actividades que organiza la municipalidad.

Finalmente, está Juan Noguera, abogado y militante en el departamento. Conforme dijo Andino, es una persona joven y tiene grandes chances de competir este año.

El intendente confirmó que esperará a febrero para dar especificaciones y finalmente informar cuál de estas cuatro conformará una de las lista del FdT en los próximos comicios. La idea es acompañar al elegido y militar, desde el nombre de Andino, por ese aspirante.

Andino es uno de los políticos que suena bastante para ser compañero de fórmula de Uñac en estas elecciones. Junto con él está la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López; el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo; y el secretario de Unidad Gobernación, Luis Rueda.

Pero el intendente de San Martín explicó que “no se puede tener aspiraciones” a ese tipo de cargos, ya que el compañero de fórmula es una decisión personal del gobernador. Como en notas anteriores, Andino prefirió ser cauto e indicó que estará donde el proyecto le pida, aunque aclaró que le gusta más el trabajo ejecutivo que el legislativo.

“Estaré donde el proyecto me pida. Si tengo que ser candidato a diputado lo seré, así como si no tengo que ser candidato no. No tengo problema”, planteó.