Dos personas fueron detenidas este martes en el departamento Chimbas luego de intentar robar una bicicleta en el Loteo Aruztiza. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 17ª, que patrullaban la zona cuando observaron una situación sospechosa.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados advirtieron que una mujer de 19 años y un hombre de 27, ambos de apellido Falcón, arrojaron una bicicleta al suelo y emprendieron la huida al notar la presencia del móvil policial. Esta maniobra alertó de inmediato a los efectivos, que iniciaron una breve persecución.

A pocos metros del lugar, los sospechosos fueron alcanzados y aprehendidos. Posteriormente, los policías entrevistaron al damnificado, quien reconoció el rodado como de su propiedad y confirmó que había sido sustraído instantes antes.

En el lugar intervino el ayudante fiscal, doctor Germán Cuk, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. El hecho fue caratulado como Hurto Calificado por Escalamiento en Grado de Tentativa.

Los detenidos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.