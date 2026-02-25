El Congreso nacional, a través de una reforma fiscal que ya obtuvo media sanción, introdujo cambios significativos en el impuesto a las Ganancias que afectan directamente a propietarios de inmuebles: quedará eliminada la carga fiscal del 15% sobre la ganancia obtenida por la venta de propiedades y se eximirá del impuesto a las Ganancias los ingresos percibidos por alquileres de inmuebles, especialmente los destinados a vivienda.

Según el tributarista Marcelo Rodríguez, esta modificación elimina la obligación de pagar 15% sobre las utilidades de la venta de inmuebles que se había incorporado en una reforma de 2017 y que gravaba principalmente propiedades adquiridas después del 1° de enero de 2018. Con la reforma, cualquier persona humana que venda una propiedad (sin importar ya la fecha de adquisición ni si es casa habitación u otro tipo) no pagará Ganancias por la utilidad obtenida.

Asimismo, la medida exime del impuesto a las Ganancias las rentas producidas por el alquiler de inmuebles destinados a vivienda, lo que representa un alivio para quienes perciben ingresos por ese concepto y reduce la carga fiscal que antes alcanzaba a esos beneficios. Esta exención se aplica tanto a personas humanas como a sociedades, siempre que los contratos estén debidamente registrados.

Los especialistas estiman que estos cambios pueden reactivar la actividad del mercado inmobiliario, dado que eliminan uno de los principales costos tributarios que desalentaban la rotación de propiedades y la oferta formal de alquileres. La exención también podría mejorar la rentabilidad neta de los propietarios que alquilan, haciéndolo más atractivo frente a otras inversiones y fomentando la formalización de los contratos.

Además, al eximir estas rentas y utilidades de Ganancias, la reforma busca impulsar la construcción y la inversión en el sector, un segmento que había sido limitado por la carga fiscal existente, y puede generar mayor dinamismo en la oferta de viviendas tanto para venta como para alquiler.

La norma ahora deberá ser aprobada en su segunda instancia en el Congreso y luego reglamentada por la administración tributaria, actualmente la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), para definir los detalles operativos, como el tratamiento de contratos de alquiler y la aplicación efectiva de las exenciones.