En su estreno en la Copa Argentina 2026, Boca Juniors venció 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, equipo que milita en el Torneo Federal A, por los 32avos de final del torneo. El encuentro se jugó este martes en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, donde el xeneize impuso su jerarquía para avanzar de ronda.

El protagonista de la noche fue el delantero Adam Bareiro, que en su debut oficial con Boca anotó los dos tantos del partido: primero a los 40 minutos del primer tiempo, tras una asistencia desde la izquierda que conectó con precisión para abrir el marcador; y luego al 12 del complemento, cuando cabeceó un centro para decretar el 2-0 definitivo.

El resultado le permite a Boca avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina, donde espera por el ganador del duelo entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez para definir su próximo rival en el certamen federal.

Gimnasia de Chivilcoy, que enfrentó a uno de los grandes del fútbol argentino en lo que fue uno de los partidos más importantes de su historia, no pudo frenar el empuje boquense y quedó eliminado del torneo. El elenco del Federal A, de amplia participación regional, buscó cerrar espacios y generar peligro, pero se encontró con la eficacia del ataque visitante.

Para Boca, que venía de resultados irregulares en el Torneo Apertura, el triunfo también representa una oportunidad para fortalecer la confianza del plantel encabezado por el entrenador Claudio Úbeda y dar un paso adelante en su camino por un título nacional.