La modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain se mostró públicamente molesta este martes al ser consultada por rumores que la relacionaban sentimental y supuestamente de manera “romántica” con Martín, apodado Pepa, en el marco de versiones que circularon en redes sociales y programas de espectáculos.

Pampita fue tajante al desmentir cualquier vínculo amoroso entre ella y Pepa y al repudiar las especulaciones que se difundieron: “No me gusta que inventen cosas, sobre todo cuando afecta la vida personal de las personas”, expresó al aire, visiblemente incómoda con el nivel de rumorología en torno a su figura.

Desde su entorno habían marcado que no existe una relación sentimental con Martín Pepa ni ninguna situación que amerite ese tipo de rumores, y que las versiones surgieron de especulaciones infundadas que se viralizaron en redes. Pampita reafirmó que prefiere mantener su vida privada fuera del foco mediático y fustigó a quienes promueven y replican este tipo de noticias sin veracidad.

La conductora también hizo hincapié en que, si bien su rol público conlleva exposición, eso no implica que se deba dar crédito a todo tipo de especulación o versión periodística sin sustentos. “Hay una línea entre lo que es noticia y lo que es chisme inventado, y a mí no me gusta que se crucen”, añadió, pidiendo respeto por su vida personal.

Las especulaciones habían ganado tracción en las últimas horas en diversos portales y programas de espectáculos, aunque hasta ahora no existió ninguna fuente oficial ni declaración de las personas involucradas que confirme ningún tipo de relación más allá de una amistad o vínculo social.

En un ámbito en el cual la vida privada de figuras públicas suele ser foco de titulares sensacionalistas, Pampita optó por poner un freno ante versiones que, según ella, superan la esfera de lo periodístico para caer en lo meramente especulativo.