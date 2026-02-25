En el estadio Pedro Bidegain del Bajo Flores, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, San Lorenzo igualó 1-1 frente a Instituto de Córdoba en un partido intenso y de final vibrante. La Gloria se adelantó en el marcador a los 38 minutos del primer tiempo por medio de Diego Sosa, tras una buena transición ofensiva, pero el Ciclón encontró la reacción sobre el cierre gracias al cabezazo y definición de Luciano Vietto a los 86 minutos, que selló el empate definitivo.

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por un juego trabado y un árbitraje que generó reclamos de ambos bandos, con Instituto dominando parte de la etapa inicial y San Lorenzo insistiendo sin éxito hasta los minutos finales.

Publicidad

Con este resultado, el “Ciclón” suma 11 puntos y se mantiene entre los primeros puestos de la Zona A, mientras que Instituto acumula 8 unidades y sigue fuera de los lugares de clasificación.

San Lorenzo buscará seguir sumando cuando visite a Talleres de Córdoba en la próxima fecha, mientras que Instituto recibirá a Unión de Santa Fe en Alta Córdoba en un choque clave para sus aspiraciones en el campeonato.