La Justicia federal desplegó este martes por la tarde 30 allanamientos simultáneos en el marco de la causa que investiga posibles maniobras de lavado de dinero y operaciones cambiarias irregulares vinculadas con la firma Sur Finanzas y otras casas de cambio. Los procedimientos fueron ordenados por la juez María Servini y ejecutados por la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina en domicilios particulares y oficinas vinculadas a la empresa y sus socios.

Según fuentes judiciales, la pesquisa se enfoca en un esquema conocido como “rulo financiero”, mediante el cual casas de cambio accedían a dólares al tipo de cambio oficial autorizados por el Banco Central (BCRA) para luego volcarlos al mercado paralelo, lo que implicaría una ganancia extraordinaria por la diferencia cambiaria, y posibles violaciones a las normas de cambio y lavado de activos.

Los operativos alcanzaron oficinas comerciales y domicilios particulares, entre ellos el de una directora de la firma, identificada como Silvia Torrado, socia de la madre del supuesto titular real de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, cuyo nombre figura formalmente en registros como titular la madre de Vallejo pese a que en el mercado financiero se lo señala como el gestor principal de la estructura investigada.

Durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, documentación contable y contenedores de datos electrónicos, con el objetivo de reconstruir los movimientos financieros, identificar quiénes solicitaron las divisas ante el BCRA y rastrear el posterior destino del dinero.

La causa se originó a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y se centra en operaciones que habrían movilizado cientos de millones de dólares entre enero y octubre de 2023, en un período políticamente sensible previo a elecciones nacionales. La investigación busca determinar si las maniobras involucraron falta de licitud en el origen de los fondos y la posible vinculación con redes más amplias de financiamiento informal.

Sur Finanzas, que opera bajo la razón social Centro Integral de Inversiones, ha sido mencionada en investigaciones anteriores que también la conectan con otras causas por maniobras cambiarias y su estrecha vinculación con el entorno de dirigentes del fútbol argentino. Estos procedimientos representan una nueva fase del expediente, que continúa en desarrollo y puede derivar en futuras citaciones o imputaciones conforme avance el análisis de pruebas.