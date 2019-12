Un joven de 18 años murió y otros cinco resultaron heridos en un choque y vuelco en La Boca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un joven de 18 años murió y otros seis resultaron heridos esta mañana tras el choque y vuelco de un vehículo en la subida del Puente Avellaneda, en el barrio porteño de La Boca, informaron hoy Emergencias de la Ciudad y SAME.



"Fue una choque muy fuerte de un vehículo con vuelco y un joven de 18 años falleció. Se trasladaron dos jóvenes de 16 y 18 años con politraumatismos al Hospital General de Agudos Penna; uno de 17 al Argerich; otro joven de 17 fue levado por Same Provincia a un centro de salud cercano y dos más de 20 años que atendimos en el lugar", indicó a Télam el titular del SAME, Alberto Crescenti.



Según fuentes policiales, el automóvil particular chocó y volcó cerca de las 8 de la mañana de hoy, por causas que aún se desconocen, en la avenida Pedro de Mendoza 1521, en el barrio porteño de La Boca, informaron a Télam Emergencias de la Ciudad.



Bomberos locales y dos ambulancias del SAME trabajan en el lugar mientras la policía de la Ciudad realiza las pericias correspondientes para establecer las causas del siniestro.