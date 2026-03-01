Un joven fue internado tras ser atacado por una jauría mientras corría en Albardón

Un joven fue internado este sábado al mediodía en el Hospital José Giordano, en el departamento de Albardón, luego de sufrir un violento ataque por parte de una jauría mientras realizaba actividad física en la vía pública.

El hecho se produjo sobre calle Tucumán, a escasos metros de la intersección con Kennedy, cuando la víctima se encontraba corriendo y fue sorprendida por al menos cinco perros que lo abordaron repentinamente. Según las primeras informaciones difundidas por el medio local Infoalbardón, los animales lo mordieron en ambas piernas, provocándole diversas lesiones de consideración.

Publicidad

Vecinos de la zona que presenciaron el ataque intervinieron de inmediato para auxiliar al joven. Lograron ahuyentar a los perros y, acto seguido, dieron aviso al 911 para solicitar la presencia de personal médico en el lugar.

Al cabo de unos minutos, una ambulancia arribó al sitio y el equipo de emergencias asistió al damnificado. Debido a la naturaleza y gravedad de las heridas, se determinó su traslado urgente al hospital departamental. Una vez en el centro asistencial, el joven recibió curaciones y fue sometido a una intervención para la colocación de puntos de sutura en las zonas afectadas por las mordeduras.

Publicidad

Tras la atención inicial, las autoridades sanitarias resolvieron su internación en observación, con el objetivo de monitorear su evolución y descartar posibles complicaciones derivadas del ataque. Hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre su identidad ni su estado de salud actual.