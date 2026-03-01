El ayatolá Alireza Arafi asume como líder supremo interino de Irán tras la muerte de Jamenei

El ayatolá Alireza Arafi, jurista chií de 66 años, ha sido designado este domingo como el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la confirmación de la muerte del líder supremo, Ali Jamenei, ocurrida el sábado en el marco de los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

La Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema informó oficialmente sobre el nombramiento de Arafi, cuyo cargo era el único pendiente para completar el Consejo de Liderazgo de Irán, un triunvirato de transición creado para llenar provisionalmente el vacío de poder. De esta manera, Arafi asume sus funciones junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, con la misión de garantizar la continuidad institucional mientras se define la elección de un sucesor definitivo.

Aunque a simple vista podría parecer una figura alejada de la cúpula de seguridad iraní, Arafi se encuentra profundamente inserto en la estructura clerical y política del país. Actualmente se desempeña como vicepresidente segundo de la Asamblea de Expertos, el cuerpo deliberativo de 88 clérigos encargado constitucionalmente de elegir al líder supremo, que se renueva cada cuatro años mediante elecciones populares. Además, ha sido miembro del poderoso Consejo de Guardianes, institución que examina a los candidatos electorales y supervisa la compatibilidad de las leyes aprobadas por el Parlamento con los preceptos islámicos y la Constitución.

El nuevo líder interino también preside los Seminarios Islámicos de Irán, lo que refuerza su autoridad religiosa dentro de la jerarquía chií. En 2022, Arafi fue recibido en audiencia privada por el Papa Francisco en el Vaticano, un gesto que evidenció su papel como interlocutor en el diálogo interreligioso.

"A los 66 años, Alireza Arafi encarna el entrelazamiento entre la autoridad religiosa y la influencia política que define la estructura de poder de Irán", destacaron medios locales al analizar su designación. Su nombramiento se produce en un contexto de máxima tensión regional, tras la muerte de Jamenei y otros altos cargos en los bombardeos.

La televisión estatal iraní anunció en la madrugada del domingo el fallecimiento de Jamenei, de 86 años, quien había ejercido como líder supremo desde 1989. El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que el líder iraní murió en los ataques y llamó al pueblo iraní a "recuperar" su país tras décadas de régimen de los ayatolás. Junto a Jamenei, también se confirmó la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, general Mohamad Pakpur, y del secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó en la jornada del sábado contra objetivos en Teherán, Tabriz e Isfahán, y hasta el momento ha dejado un saldo de más de 200 muertos, según los cálculos de la Media Luna Roja. En este escenario, el triunvirato encabezado por Arafi deberá gestionar la transición y garantizar la estabilidad del país hasta que la Asamblea de Expertos designe al sucesor definitivo de Jamenei.