Fray Juan Velásquez asume como nuevo párroco de San Francisco en el marco del Año Jubilar

La Parroquia de San Francisco de Asís, ubicada en la ciudad de San Juan, ha dado inicio a una nueva etapa pastoral con la llegada de fray Juan Velásquez, quien fue presentado oficialmente como nuevo párroco. El sacerdote santafesino, de 56 años, arribó a la provincia tras seis años de labor misionera en Salta, donde se desempeñaba como párroco de Santa Teresita del Niño Jesús, en la Diócesis de la Nueva Orán.

La ceremonia de asunción tuvo lugar el 22 de febrero y fue presidida por el obispo auxiliar Gustavo Larrazábal. Durante el acto, Velásquez asumió legalmente el cargo que ejercerá, en principio, por un período de seis años. Su designación se enmarca en la dinámica habitual de la orden franciscana, cuyos miembros suelen ser trasladados cada tres, seis o nueve años, según explicó el propio religioso.

El nuevo párroco ingresó a la Orden Franciscana en 1990 y celebró sus bodas de plata sacerdotales durante 2025. Respecto a su llegada a San Juan, manifestó su disposición a emprender esta nueva etapa con apertura y expectativa por la labor que desarrollará en la provincia.

Año Jubilar por el octavo centenario del Tránsito de San Francisco

La gestión de Velásquez coincide con un acontecimiento de relevancia para la comunidad franciscana a nivel mundial: el Año Jubilar por el 800° aniversario del Tránsito de San Francisco de Asís, es decir, su fallecimiento y paso a la eternidad. Este tiempo jubilar, concedido por la Santa Sede, comenzó el 10 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 10 de enero de 2027.

Durante este período, el templo de San Francisco en San Juan —único de la orden en la provincia— se constituye como centro de peregrinación donde los fieles podrán obtener la indulgencia plenaria, una gracia especial que, según la tradición católica, sana las consecuencias espirituales del pecado una vez que este ha sido perdonado.

Actividades programadas para el inicio del jubileo

Como parte de las celebraciones por el Año Jubilar, la parroquia ha organizado una actividad especial para el próximo miércoles 4 de marzo. A las 20:00 horas se celebrará una misa, seguida de un momento de oración destinado a presentar formalmente la figura de San Francisco de Asís a la comunidad sanjuanina.

A partir de esa fecha, se informó que los frailes estarán disponibles para la atención de confesiones en horarios extendidos. El servicio se ofrecerá por las mañanas, de 8:00 a 12:00, y por las tardes, de 16:00 a 21:00.