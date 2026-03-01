El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su pronóstico oficial para la provincia de San Juan, anticipando un fin de semana con condiciones estables y en ascenso térmico, que dará paso a un aumento de la inestabilidad hacia el comienzo de la próxima semana.

Para la jornada de hoy, domingo 1 de marzo, se espera un ambiente mayormente seco y cálido. La mañana se presentará con cielo parcialmente nublado, condición que se mantendrá durante la tarde. Hacia la noche, la nubosidad aumentará, tornándose mayormente nublado. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de 0%. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 23°C por la mañana, un pico máximo de 35°C durante la tarde, y un descenso a 28°C hacia la noche. El viento soplará del sector norte por la mañana, rotando al este durante la tarde y noche, con velocidades sostenidas que se mantendrán constantes entre los 13 y 22 km/h, sin registros de ráfagas significativas en el parte.

El panorama comenzará a modificarse el día lunes 2 de marzo. La madrugada y la mañana todavía presentarán condiciones de parcialmente nublado a algo nublado, con vientos leves del noroeste que rotarán al noreste. Las temperaturas en estos períodos serán de 24°C y 28°C respectivamente, con baja probabilidad de precipitaciones.

Sin embargo, el organismo meteorológico advierte que durante la tarde del lunes se producirá un marcado ascenso térmico, alcanzando los 37°C, lo que generará condiciones propicias para el desarrollo de tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones para este período se incrementa, situándose entre el 10% y el 40%. Paralelamente, se espera un cambio en las condiciones del viento, que soplará del sector sudeste con una velocidad de 23 a 31 km/h, presentando ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

La inestabilidad se extenderá hacia la noche del lunes, donde se mantiene la previsión de tormentas aisladas con la misma probabilidad de precipitación (10-40%). Se espera un descenso en la temperatura, que llegará a los 30°C. El viento rotará al sector sur y experimentará un incremento en su intensidad, registrándose velocidades entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que nuevamente podrían oscilar entre los 51 y 59 km/h.