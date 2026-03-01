Al menos un muerto y 22 heridos tras el bombardeo iraní contra Tel Aviv

Irán lanzó este sábado una andanada de misiles contra la ciudad de Tel Aviv, en represalia por el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel en territorio iraní que horas antes había causado la muerte del líder supremo, Alí Khamenei. El bombardeo dejó al menos un muerto y 22 personas heridas, según confirmaron los servicios de emergencia israelíes.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó que la víctima fatal es una mujer de aproximadamente 40 años, quien fue hallada inconsciente y en estado crítico en el lugar del impacto de un misil. Pese a los esfuerzos médicos realizados en el sitio, la mujer murió como consecuencia directa del ataque. Se trata de la primera víctima mortal en territorio israelí desde el inicio de los bombardeos iraníes, lanzados como respuesta a la ofensiva militar en el país persa.

Además del fallecimiento, el MDA precisó que otras 20 personas fueron trasladadas a distintos centros de salud de la ciudad, donde reciben tratamiento médico. Entre los heridos, uno se encuentra en estado grave, dos presentan lesiones de carácter moderado y el resto sufrió heridas leves.

El ataque con misiles contra Tel Aviv se produce en el marco de una escalada bélica de máxima tensión en Medio Oriente, desatada tras la operación militar impulsada por Israel y Estados Unidos en territorio iraní. La ofensiva, que tuvo como blanco objetivos en Teherán y otras ciudades como Tabriz e Isfahán, terminó con la vida de Khamenei, de 86 años, quien ejercía como líder supremo desde 1989. Junto a él, murieron otros altos cargos como el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

La respuesta iraní no se hizo esperar y en cuestión de horas el régimen de los ayatolás lanzó misiles contra territorio israelí, abriendo un nuevo capítulo en el conflicto regional. Hasta el momento, las autoridades israelíes no han informado sobre eventuales réplicas o medidas de represalia, mientras la comunidad internacional observa con atención la evolución de los acontecimientos.