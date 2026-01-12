Un adolescente de 17 años fue apuñalado por un grupo de jóvenes tras un partido de fútbol disputado en la ciudad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. El hecho ocurrió el sábado por la tarde, luego de la final del torneo local entre Estrella del Sur y Estrella del Norte.

Todo comenzó cuando la Comisaría Cuarta recibió un llamado de alerta por disturbios y la presunta presencia de una persona armada en las inmediaciones de las canchas del club Estrella del Sur. Al arribar al lugar, el personal policial observó que un grupo numeroso de personas se dispersaba por la avenida Santa María. Testigos indicaron que los agresores habrían huido en dirección a la avenida Tierra del Fuego.

Tras un rastrillaje inicial, los efectivos identificaron a un adolescente de 16 años, aunque en ese momento no se hallaron elementos que permitieran avanzar con medidas concretas.

Horas más tarde, una mujer se presentó a radicar la denuncia y aseguró que su hijo había sido atacado mientras observaba el partido. Según su relato, el joven fue interceptado por cuatro personas provenientes del barrio Los Pinos, quienes lo arrinconaron y lo agredieron con un arma blanca. Los presuntos atacantes fueron identificados como “Exe”, “Pupi” y M.R.

Un amigo de la víctima aportó que, en medio del ataque, arrojó una piedra para intentar defenderse, impactando en la cabeza de uno de los agresores. A su vez, un padre que se encontraba en el lugar señaló haber visto a un grupo de aproximadamente diez personas consumiendo alcohol y agrediendo a dos menores, a quienes acorralaron contra un vehículo.

El adolescente herido fue trasladado al hospital zonal, donde recibió asistencia médica. Los profesionales confirmaron que no presentaba lesiones de gravedad. Pese a ello, la madre decidió avanzar con la acción penal.

La causa quedó en manos del Juzgado Penal Juvenil, que dispuso la toma de declaración testimonial a la víctima y dio intervención a la Secretaría de Infancias y Adolescencias para el seguimiento del caso. También se sumó la División de Investigaciones, que realizó un nuevo rastrillaje en la zona y trabaja en el análisis de cámaras de seguridad.

La investigación continúa para determinar cómo se originó el conflicto, identificar a todos los responsables y establecer las sanciones correspondientes.

Tras el hecho, el club Estrella del Sur difundió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la familia del adolescente y puso a disposición sus canales institucionales para colaborar con la investigación. Además, solicitó que cualquier persona con información relevante se acerque a la Seccional Cuarta de Policía.