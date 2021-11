Un organismo judicial clave en busca de una nueva sede

Con el ánimo de solucionar los problemas de infraestructura que acarren muchos organismos judiciales, la Corte de Justicia empezó a buscar un inmueble más amplio y moderno para la Secretaría Social. Allí trabajan más de 30 profesionales cuya tarea es vital en la resolución de causas sensibles que se tramitan en los fueros Penal, Civil, Familia y Menores. Hace más de 20 años que funciona en un edificio que pertenece a la Liga Sanjuanina de Fútbol y que desde hace tiempo se volvió obsoleto para las necesidades operativas del área.

La Secretaría Social está conformada, principalmente, por psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y trabajadores sociales. Los profesionales desempeñan un trabajo clave, a través de trabajos de campo y pericias que ayudan a resolver causas, por ejemplo, por delitos graves, litigios entre cónyuges y menores en conflicto con la ley.

El organismo funciona desde fines de la década del 90 en un edificio ubicado en calle Entre Ríos antes de llegar a Santa Fe, al lado de la histórica esquina de la Liga Sanjuanina de Fútbol. El inmueble es propiedad de la entidad deportiva y el Poder Judicial se lo alquila por un canon mensual de $180.000.

El edificio es chico e incómodo desde hace rato para contener mobiliario, empleados y expedientes, como sucede en muchas otras áreas judiciales y hasta en el mismo palacio de Tribunales. Las pequeñas habitaciones que tiene lo hacen muy poco funcional para la toma de entrevistas, además de estar muy deterioradas sus instalaciones en general.

Al mismo tiempo que se afectan fondos para el reacondicionamiento de edificios recientemente alquilados para instalar nuevos organismos e implementar cambios en el sistema penal y el de Familia, en el máximo tribunal buscan por la ciudad un inmueble más amplio que cumpla con las necesidades de la Secretaría Social.

En Tribunales contaron que la tarea no es sencilla y no arriesgaron fecha. Primero, porque en la ciudad no quedan muchos edificios nuevos y amplios que puedan contener las estructuras judiciales. Segundo, porque en la Corte están dispuestos a pagar el valor del alquiler que sugiere el Tribunal de Tasaciones y muchos propietarios pretenden mucho más dinero.

Los problemas edilicios han sido una constante en las últimas décadas en la Justicia sanjuanina. Los anteriores miembros de la Corte de Justicia no previeron el significativo y constante aumento que hay en la litigiosidad y mucho menos, la necesidad de crear nuevas estructuras para dar un mejor servicio a los justiciables. Como consecuencia de eso, la sede de Tribunales y los inmuebles rentados colapsaron y quedaron abarrotados.

La solución integral la traerá la Ciudad Judicial, un moderno complejo de 95.000 m2 que la gestión uñaquista planea construir en un terreno que está frente al Hiper Libertad. Está valuado en $24.000 millones y si bien hay un fondo con parte del dinero, el Ejecutivo saldrá a buscar el financiamiento que hace falta.