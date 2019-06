Un organismo provincial informa sobre la prevención del suicidio

El crecimiento de las tasas de suicidio en algunas localidades del país alertó a las profesionales que informaron cómo se trabaja en la provincia para prevenir esta problemática y, también, formas de detectarlo a tiempo para brindar ayuda. Catamarca, Chubut, Jujuy y Salta encabezan las estadísticas según un informe de Unicef, mientras que, San Juan se encuentra en el medio de listado con 20 suicidios en lo que va del año. Este dato lo informó la Comisión Provincial de Prevención del Suicidio, algo a tener en cuenta es que esta entidad no está en todo el país por lo que aseguran que San Juan cuenta con estadísticas reales.

Una de las integrantes de dicha comisión, Karina Más, en diálogo con DIARIO HUARPE dio a conocer que el año 2018 culminó con 54 casos de esta problemática. Además, informó que hay épocas del año en los que ocurren más: “En cuanto a los consumados, hay picos en enero y julio y, en lo que es intentos de suicidio, hay un pico más alto en los meses de noviembre y diciembre”, sostuvo Más. Mientras que, en el 2017 el número llegó a los 58 y en el 2016 a las 42 personas que perdieron la vida de esta forma.

Hay varios signos de alarma que el entorno de las personas debe tener en cuenta a la hora de prevenir suicidios. La especialista informó que son “distintos” y según los diversos ámbitos en los que se desenvuelve la persona como el educativo, laboral, familiar, entre otros. No obstante, hay algunos factores que se repiten en todos: “Principalmente hay un cambio de conducta, algo que llama la atención o algo que siempre le gustó hacer a la persona y después no lo hizo más; el aislamiento, ya no le interesa tener contacto social o hay algún detonante como la pérdida de un familiar o de un ser querido, un fracaso escolar, laboral, académico”, aclaró.

Cuando estas conductas son detectadas, “lo primero que debe hacer la familia es acercarse a la persona para ver qué es lo que está pasando y luego consultar con un profesional”, aconsejó Más. Los especialistas pueden encontrarlos en los centros de salud de la provincia y el tratamiento está contemplado desde Salud Pública.

“Se los deriva a psicoterapia para abordar la situación, para poder detectar el problema de la persona y que lo ayuden a aumentar sus capacidades y conductas saludables”, explicó.

Circuito de registro de suicidio:

Proceso de suicidalidad:

¿Cómo trabaja la Comisión Provincial de Prevención del Suicidio?

En el 2006 se creó esta comisión que diseñó un programa que incluye actividades de prevención, asistencia, registro, capacitación y comunicación. También, tienen tareas de postvención que se realizan con los seres queridos y allegados.

Desde la Dirección de Maternidad e Infancia, la comisión cuenta con una persona que realiza llamados diarios a la policía, a los hospitales provinciales, al registro civil y a la morgue, cuyos datos son asentados diariamente.

En el año 2016 comenzaron a capacitar a operadores del 911 ya que reciben llamados de personas con intentos de suicidios para que respondan y puedan ayudar.

Tipos de suicidios consumados:

Situaciones de inexistencia o pérdida de soportes.

Personas que sufrieron o temen sufrir defasajes entre sus expectativas y sus logros.

Sensación de fracaso frente a las expectativas de logro y/o que consideran que no cumplen con las expectativas de sus familias o de otras instituciones como los mandatos religiosos.

Temor al fracaso frente a inminentes pruebas de paso a la juventud/adultez.

Componente de enfermedad mental evidente, que no llegaron o no fueron debidamente atendidos.