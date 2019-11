Un polémico diputado denunció penalmente a Evo Morales por presunto terrorismo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado Rafael Quispe presentó hoy ante el Ministerio Público de Bolivia una denuncia penal contra el ex presidente Evo Morales, a quien acusa de los presuntos delitos de terrorismo, financiamiento de terrorismo, alzamiento armado e instigación pública a delinquir, entre otros, informó la prensa local.



La demanda, firmada también por el abogado Omar Durán, sostiene que desde que el martes pasado llegó asilado a México, Morales, “mediante discursos, entrevistas con medios televisivos internacionales y publicaciones en las redes sociales, incita al odio, violencia, discriminación, actos de racismo y sedición, terrorismo y otros delitos”, según el diario paceño Página Siete.



“Producto de esos (conflictos) ha habido muertos, se ha encontrado armamento, plata; esa conducta que ha tenido el ex presidente Morales tipifica en estos delitos de alzamiento armado, sedición, conspiración”, afirmó el legislador.



Quispe, quien integra la bancada de la coalición de centroderecha Unión Demócrata (UD) pero no pertenece a ningún partido político, afirmó en febrero pasado al diario digital boliviano Urgente que basaba sus acciones públicas en el “marketing político” porque “los medios de comunicación buscan gente que tenga, que venda esa imagen”.



Cuatro días antes, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer lo excarceló, pero mantuvo su procesamiento, en la causa por acoso político y violencia iniciada a raíz de una demanda de la ex candidata a la gobernación de La Paz Felipa Huanca, por la que había sido detenido meses antes, según el diario paceño La Razón.



También en 2018 fue detenido en el contexto de una investigación por tráfico de influencias en el municipio de El Alto –ciudad aledaña a La Paz–, tras divulgarse una filmación en la que Quispe supuestamente negociaba con un abogado una transacción para favorecer a un concejal preso por haber chocado un vehículo oficial estando ebrio, según el diario cochabambino Los Tiempos.