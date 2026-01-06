Un policía dormía con su novia, entraron a robarle y se llevaron su arma

Un grave incidente de inseguridad ocurrió en la madrugada del sábado en el departamento de Caucete, donde un efectivo de la Policía de San Juan sufrió el robo de su arma reglamentaria mientras dormía en la vivienda de su pareja. Los asaltantes lograron ingresar tras forzar una ventana de la propiedad, ubicada sobre la calle Patricias Sanjuaninas, en el sector que atraviesa Salta.

Del interior de la casa, los delincuentes sustrajeron una mochila que contenía la pistola Bersa calibre 9 mm provista por la fuerza provincial, su cargador con carga completa, además de pertenencias personales y un secador de cabello. El agente, quien se desempeña en la Policía Comunal de Caucete y es oriundo de 25 de Mayo, advirtió la situación al despertarse por ruidos extraños, pero los sujetos ya se habían dado a la fuga al momento de su reacción.

Publicidad

Tras radicar la denuncia judicial, se inició también un proceso en la Subsecretaría de Control de Gestión. Al respecto, se informó que el efectivo podría recibir sanciones internas, dado que el personal tiene la obligación de custodiar su armamento en todo momento.