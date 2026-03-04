En un acto público en el Museo de la Historia Urbana, se celebró el convenio entre la Municipalidad de la Ciudad de San Juan con empresas locales para incluir a jóvenes al mundo laboral.

Esta iniciativa se da a través del Programa Fomentar y del Programa de Inserción Laboral (PIL), que busca consolidar el vínculo público-privado para la formación e incorporación de nuevos trabajadores al sistema formal.

De este modo, se oficializaron ingresos de 84 beneficiarios a prácticas laborales y la incorporación de 35 personas al mercado laboral.

Estos acuerdos representan una herramienta clave para el fortalecimiento del empleo local y puso de manifiesto la articulación de esfuerzos entre el Estado y el sector privado.

El convenio se sustenta sobre la base de la acción de promoción y articulación institucional del municipio, junto al Ministerio de Capital Humano.

El organismo, por su parte, aportó el financiamiento destinado a la ayuda económica mensual de los participantes del Programa Fomentar, orientado al entrenamiento laboral.

Por el lado de las empresas y empleadores realizaron un aporte económico voluntario con el objetivo de contribuir a que los beneficiarios alcanzaran el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

En sus palabras, Susana Laciar destacó el trabajo sostenido que el municipio viene realizando junto al sector privado para generar oportunidades laborales reales para los jóvenes de la Ciudad. Laciar indicó que “el Estado no es quien crea empleo, sino que cumple un rol fundamental como articulador, facilitando herramientas y condiciones para que los empresarios puedan invertir, crecer y generar trabajo formal”.

En ese sentido, subrayó la mandataria que la capacitación no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión pública estratégica: “invertimos en formación para que nuestros jóvenes estén preparados y puedan insertarse en el mercado laboral”, resaltando el valor del esfuerzo compartido entre lo público y lo privado.

La jefa comunal recordó que fue autora del proyecto de Primer Empleo como legisladora nacional y que hoy, como intendenta, lo está ejecutando en la ciudad, transformándolo en una política concreta con resultados medibles.

Al presentar cifras, informó que en 2024 se concretaron 183 inserciones laborales con 625 postulantes y la participación de 30 empresas; en 2025 las inserciones ascendieron a 260, con 1540 postulantes y 35 empresas. En lo que va de 2026, ya se registran 67 inserciones laborales, 84 ingresos a entrenamiento y 35 incorporaciones efectivas al mercado formal. Además, destacó que cada 15 minutos se entrevista y capacita a un postulante en la Dirección de Empleo.

Finalmente, Laciar sostuvo que “acá tenemos vecinos capacitados con deseos de trabajar que se insertan ya al mundo del trabajo para hacer que San Juan sea luz en el mundo”.

Las empresas que participan desde marzo de 2026 son: Trielec SA – Trielec, Sostén SA – Solimin, Global Traders SAS – Only San Juan, Artepan SAS – Artepan, Camino del Oeste SA – Avícola Myriam y GDE Servicios San Juan SA – Prolimp.