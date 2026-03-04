Tal como lo adelantó DIARIO HUARPE a finales de febrero, el departamento Sarmiento vuelve a posicionarse en el centro de la agenda energética provincial. El intendente Alfredo Castro confirmó en diálogo con este medio que ya se firmó el contrato con Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) para la puesta en marcha de la planta VERSU, un sistema que permitirá transformar residuos sólidos urbanos en energía eléctrica.

“Por suerte ya firmamos el contrato y ya se está trabajando en la planta recicladora”, afirmó el jefe comunal. De esta manera, el proyecto de economía circular, que estuvo paralizado durante años, comienza una nueva etapa con respaldo institucional y financiamiento confirmado.

Primeros trabajos en marcha

Castro explicó que el primer paso técnico ya se encuentra en ejecución. “El primer paso que han dado ellos es la construcción de la perforación de agua para refrigerar la caldera grande que va a existir ahí en esa planta. Así que ya es una realidad. Todos esos fondos vienen de parte de EPSE”, detalló.

La perforación es clave para el funcionamiento del sistema, ya que la planta operará mediante un proceso de incineración controlada de residuos no reciclables. El calor generado producirá vapor que impulsará una turbina conectada a un generador eléctrico. En términos simples: basura que hoy termina en basurales podrá convertirse en energía.

“Recordemos que esta planta recibirá residuos urbanos y, a través de la quema de los mismos, va a generar energía, es decir, energía limpia. Así que, de paso que uno saca el residuo, está generando una energía limpia, que la verdad, hace falta”, remarcó el intendente.

Un proyecto piloto con mirada provincial

La planta Versu no es solo una obra local. Según indicó Castro, se trata de un proyecto piloto que despierta interés en otras provincias. “Están muy entusiasmados de que esta planta pueda dar resultados positivos. Muchas provincias están esperando con expectativas su funcionamiento”, sostuvo.

Incluso adelantó que referentes técnicos y políticos de otras jurisdicciones visitarán Sarmiento para conocer el modelo. La intención es evaluar su adaptación a escalas mayores, especialmente en grandes ciudades donde la generación de residuos es mucho más significativa.

La iniciativa contempla la instalación de una Planta de Valoración Energética de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) con capacidad para procesar unas 10 toneladas diarias. Se estima que podría reducir hasta en un 95% el volumen de desechos que hoy requieren disposición final, disminuyendo la presión sobre rellenos sanitarios y minimizando impactos ambientales.

Inversión y generación de empleo

El proyecto demandará una inversión cercana a los 800.000 dólares y combinará la recuperación de equipamiento existente con la incorporación de nueva tecnología. La reactivación implicó resolver aspectos técnicos, administrativos y legales, entre ellos la cesión de una fracción de terreno para garantizar el desarrollo de la obra.

En cuanto al impacto laboral, el intendente confirmó que habrá oportunidades para vecinos del departamento. “Algunos puestos de trabajo se van a generar. El compromiso de ellos es ese y la idea es que la toma de personal se haga a través de la oficina de empleo del municipio”, explicó.

Si bien no se trata de una planta de gran escala en términos de personal, la generación de empleo especializado y la capacitación técnica forman parte de la estrategia para consolidar el perfil innovador de Sarmiento.

Economía circular y transición energética

La reanudación de VERSU representa mucho más que la ejecución de una obra pública. Se inscribe en el paradigma de la economía circular, que busca reducir residuos, reutilizar recursos y generar valor a partir de materiales descartados.

En un contexto global donde la transición energética se acelera, la posibilidad de producir electricidad a partir de residuos urbanos posiciona a San Juan como una provincia dispuesta a experimentar con soluciones tecnológicas de impacto ambiental positivo.

Para Sarmiento, tradicionalmente vinculado a la producción y la actividad industrial, la planta significa diversificar su matriz económica y proyectarse como un territorio que apuesta a la innovación.

Si el modelo logra consolidarse y demostrar eficiencia técnica y sostenibilidad económica, podría convertirse en referencia regional. Convertir basura en energía no solo implica resolver un problema histórico de disposición final, sino también generar un nuevo recurso estratégico.

Con el contrato firmado y los primeros trabajos en ejecución, la planta Versu deja de ser una promesa para transformarse en una realidad en construcción. El desafío ahora será demostrar que la energía del futuro también puede nacer de aquello que antes se consideraba simplemente residuo.