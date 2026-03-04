El joven de 16 años de edad, Matías Trufelman, estudiante de cuarto de la Escuela Secundaria Scholem Aleijem de Villa Crespo, se consagró campeón en una competencia internacional de robótica organizada en el marco del Space Academy Camp, un programa educativo vinculado a la NASA.

Junto a su grupo, diseñó y programó un robot capaz de recolectar minerales del suelo marciano, procesarlos y proyectar un esquema de comercialización viable para el futuro.

La idea apunta a que, en futuras misiones humanas a Marte, sea posible aprovechar recursos del propio planeta sin generar daños ambientales ni alterar los ecosistemas que pudieran existir allí.

La iniciativa fue destacada por su enfoque en la sostenibilidad y la innovación tecnológica, dos aspectos clave para el desarrollo de la exploración espacial en los próximos años. Los participantes debieron diseñar un sistema capaz de operar en condiciones extremas y al mismo tiempo optimizar la obtención de recursos necesarios para misiones de larga duración.

Desde la Escuela Scholem Aleijem celebraron el logro como resultado de un proyecto educativo que integra ciencia, tecnología y pensamiento crítico. En su cuenta de Instagram de la institución expresaron que Matías siempre demostró interés por la investigación y destacaron su participación en olimpiadas de astronomía y sus trabajos la Feria de Ciencia de la escuela.

El logro del joven argentino no solo refleja el potencial del talento científico del país, sino también el creciente interés de estudiantes de todo el mundo en el desarrollo de tecnologías espaciales.

Competencias de este tipo buscan acercar a las nuevas generaciones al campo de la ingeniería, la robótica y la investigación vinculada a futuras misiones hacia Marte.