La celebración de los Reyes Magos en Pergamino tuvo este año un episodio inesperado que alteró el desarrollo del evento. Durante el tradicional arribo en paracaídas, uno de los participantes que representaba a Gaspar sufrió un accidente en el descenso y debió ser trasladado de urgencia al hospital.

El hecho ocurrió en el Parque Belgrano, escenario del acto central que reunió a numerosas familias. Tres paracaidistas descendieron ante el público presente: los dos primeros aterrizaron sin inconvenientes, pero el tercero perdió el control en la maniobra final y realizó una acción brusca para evitar impactar contra los asistentes.

Publicidad

El paracaidista accidentado es un hombre de 44 años, oriundo de la ciudad bonaerense de Lincoln. Tras el impacto, fue asistido en el lugar por personal del SAME, que desplegó un operativo sanitario junto a las fuerzas de seguridad y colaboradores del evento. El herido fue inmovilizado y trasladado en camilla hasta el Hospital San José mediante un cordón sanitario.

Según el parte médico difundido por el medio local Primera Plana, el paciente ingresó con un traumatismo de cadera derecha y se encontraba estable luego de las primeras evaluaciones. En el hospital se le realizaron estudios por imágenes para determinar el alcance de la lesión y descartar una posible fractura, diagnóstico que hasta el momento no fue confirmado oficialmente.

Publicidad

De acuerdo a la evolución clínica y siguiendo los protocolos habituales, se resolvió su derivación al Hospital Municipal de Lincoln para continuar allí con la atención médica y la recuperación correspondiente.

Tras el incidente, la organización del evento y testigos aclararon versiones que circularon en redes sociales. Indicaron que no hubo intervención de ningún vehículo ni una caída posterior al aterrizaje, y que el único incidente se produjo durante la maniobra final de descenso, una etapa que requiere amplio margen de frenado y presenta riesgos propios de la actividad.

Publicidad

La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió una atención inmediata del herido. Medios locales destacaron que el paracaidista priorizó la seguridad del público al realizar una maniobra que evitó poner en riesgo a las personas que se encontraban en el predio.

El arribo de los Reyes Magos en paracaídas es un clásico de la agenda anual de Pergamino. Pese al episodio, el evento continuó y concluyó con la llegada de los personajes a la Iglesia Merced, como estaba previsto en el cronograma oficial.