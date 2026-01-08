Un local de la cadena de supermercados Día en Lomas de Zamora publicó recientemente un aviso de empleo que despertó polémica. La propuesta consiste en un sueldo de $407.000 mensuales para cumplir una jornada de 12 horas de lunes a viernes, con una hora destinada al almuerzo.

Según el aviso, a este salario básico se le suma un bono por presentismo de $20.000 y premios adicionales por objetivos de venta. Sin embargo, especialistas señalan que, aunque el monto cubre la Canasta Básica Total (CBT) de noviembre, actualmente ya no alcanza ni para ello, dada la inflación de los últimos meses.

La CBT determina la línea mínima de ingresos necesarios para cubrir los gastos elementales de una persona y no ser considerada pobre. En este contexto, el sueldo ofrecido por Día obliga al trabajador a dedicar largas horas para apenas cubrir sus necesidades básicas.

Para comparar, el salario mínimo establecido por el Gobierno en enero alcanza los $341.000 mensuales, lo que equivale a $1.705 por hora. Durante los próximos meses, el salario mínimo tendrá ajustes progresivos hasta $376.600 en agosto, según lo previsto por la autoridad laboral.

Con esta oferta, la empresa intenta atraer personal dispuesto a trabajar jornadas extensas a cambio de un ingreso que, aunque cercano a la línea de pobreza, no garantiza un margen de ahorro o comodidad económica.