Provinciales

Un temblor de 4.3 fue registrado en San Juan en la noche del domingo 11 de enero

Basado en el reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), se registró un movimiento en la noche del domingo con una magnitud de 4.3 de Ritcher.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La magnitud (en la escala Ricther) fue de 4.5 grados a una profundidad de 120 km

Un nuevo movimiento telúrico se registró en la provincia este domingo 11 de enero. Según datos preliminares y la red de estaciones del INPRES, el fenómeno ocurrió exactamente a las 21:57 horas (hora local), generando alerta en diversas localidades del territorio sanjuanino.

La magnitud (en la escala Ritcher) fue de 4.3 grados a una profundidad de 120 km. El epicentro del evento fue localizado en la región central de San Juan, según los datos preliminares más específicos, fue a 44 km al Noroeste de San Juan; 177 km. al Norte de Mendoza; 50 km al Este de Calingasta.

El temblor fue percibido por residentes en edificios altos y personas en reposo en la Ciudad de San Juan y alrededores. Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil no han reportado daños materiales de consideración ni víctimas personales.

