Un nuevo movimiento telúrico se registró en la provincia este domingo 11 de enero. Según datos preliminares y la red de estaciones del INPRES, el fenómeno ocurrió exactamente a las 21:57 horas (hora local), generando alerta en diversas localidades del territorio sanjuanino.

La magnitud (en la escala Ritcher) fue de 4.3 grados a una profundidad de 120 km. El epicentro del evento fue localizado en la región central de San Juan, según los datos preliminares más específicos, fue a 44 km al Noroeste de San Juan; 177 km. al Norte de Mendoza; 50 km al Este de Calingasta.

El temblor fue percibido por residentes en edificios altos y personas en reposo en la Ciudad de San Juan y alrededores. Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil no han reportado daños materiales de consideración ni víctimas personales.