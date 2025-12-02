El caso Loan sumó un nuevo capítulo luego de que el Comando Unificado Corrientes finalizara un extenso rastrillaje en cuatro lagunas cercanas a los campos del ex capitán de navío Carlos Guido Pérez y su esposa, María Victoria Caillava, ambos procesados por la sustracción del niño desaparecido en junio de 2024. La búsqueda, motivada por el testimonio de un testigo protegido que indicó que el cuerpo del niño podría haber sido descartado en la zona, no aportó resultados concluyentes.

Según fuentes judiciales, una de las lagunas jamás había sido inspeccionada, lo que elevó las expectativas de los investigadores. El operativo, ordenado por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, comenzó el 10 de noviembre e involucró a Prefectura, Policía Federal, bomberos y buzos tácticos del Sistema Federal de Búsqueda de Personas. Las primeras tres lagunas fueron descartadas rápidamente, mientras que la cuarta, más extensa y afectada por lluvias, requirió mayor tiempo de trabajo antes de ser descartada este fin de semana.

La información aportada por el testigo señalaba que Loan habría sido atropellado accidentalmente por la camioneta de Pérez al regresar del almuerzo en “El Algarrobal” y que el matrimonio habría decidido ocultar el cuerpo en un espejo de agua. Esa versión derivó en el operativo más amplio realizado en la zona en los últimos meses.

El cierre del rastrillaje coincidió con una decisión clave de la Cámara de Casación Penal, que dejó sin efecto la resolución que reducía el plazo de la investigación. Los jueces Gemignani, Mahiques y Barroetaveña consideraron “arbitraria” la limitación y sostuvieron que se trata de un delito permanente, por lo que la búsqueda debe continuar activa.

A la par, el Tribunal Oral Federal de Corrientes convocó a una audiencia preliminar para el 27 de febrero, en la que se definirá la lista de testigos del juicio. Deberán nombrarse dos jueces subrogantes, ya que uno de los integrantes del tribunal accedió recientemente a la jubilación.

Los principales acusados por la desaparición de Loan son Bernardino Benítez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Mónica Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el excomisario Walter Maciel. Además, otras diez personas enfrentarán cargos por encubrimiento y maniobras para desviar la investigación, incluido Nicolás “El Americano” Soria, señalado por hacerse pasar por agente de Interpol y de organismos de inteligencia extranjeros.