Durante la tarde del día 26 de diciembre, en el Parque de Mayo, se realizó el Fan Fest donde cerca de 60.000 sanjuaninos pudieron observar la Copa conseguida por La Scaloneta en el Mundial de Qatar 2022. En ese escenario, Uñac pudo conseguir algo que Alberto Fernández no. San Juan fue el único escenario del país donde se organizó un espectáculo para enseñar el trofeo.

Más allá de eso, el “Chiqui” Tapia, había prometido venir a San Juan para cumplir con la Difunta Correa, algo que causó repercusión en muchos medios nacionales. A raíz de esto, el gobernador Uñac hizo declaraciones al respecto.

Sobre el "Chiqui" Tapia, Uñac dijo: “Primero agradecerle a Claudio Tapia las definiciones sobre San Juan, sobre mi persona también, la verdad es que con él hemos construido una amistad durante mucho tiempo, nos acompañamos en las buenas y en las malas”.

Por su parte, el primer mandatario sanjuanino, también destacó las ganas y la iniciativa de Tapia hacia San Juan.

“Cuando yo fui a solicitar la visita de la selección a San Juan, en su momento un expresidente expresó que no podía venir la selección a San Juan porque el estadio era muy chico. Que de hecho es chico, no se hizo con esa proyección. Y ahí tuvo todo que ver Claudio Tapia, que no era presidente, pero integraba el comité ejecutivo, para que la selección estuviera acá”, contó Uñac.