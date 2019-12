Una alcaldesa oficialista puso en circulación una moneda local en México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno de la ciudad Álvaro Obregón, en el noroeste de México, puso en circulación una moneda propia, llamada obregón, que “causó una gran alarma” en el banco central, según admitió la alcaldesa, Layda Sansores, informó hoy la prensa local.



La alcaldía distribuyó unos 60.000 obregones, equivalentes al peso mexicano pero no convertibles, explicó el asesor económico del gobierno comunal, Víctor Bernal, al diario Vanguardia.



“Vinieron del Banco de México (banco central), el representante de inteligencia, para ver qué es lo que estábamos haciendo; causó una gran alarma porque, de acuerdo con la ley, solo el gobierno (federal) puede imprimir moneda”, afirmó Sansores, según el diario El Universal.



Sansores -que pertenece al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente Andrés López Obrador- aclaró que para evitar conflictos definió al obregón “como vale y no como moneda”.



“Yo creo que les dio envidia porque nuestros obregones están más bonitos que los billetes del Banco de México”, bromeó la alcaldesa.



Bernal dijo que con los obregones, la alcaldía procura impulsar al pequeño comercio. “Gente que hace pan, que tiene sus pequeños locales en las tardes y que produce servicios, costureras, zapateros, gente que teje o que arregla computadoras”, describió.



Sin embargo, el funcionario -que trabajó en el Banco Mundial, según El Universal- admitió que una moneda de esas características no es una solución para combatir la pobreza.



“En lugar de permitirte participar en una economía moderna, te obliga a restringir tus transacciones y tu capacidad de generar riqueza en un grupo relativamente pequeño, y eso te condena a quedarte atorado en un círculo vicioso de pobreza”, advirtió Bernal.



La ciudad Álvaro Obregón, en el sur del estado Sonora, tiene poco más de 727.000 habitantes, de los cuales menos de 352.000 tienen trabajo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).