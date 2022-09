Una de cal y otra de arena para los equipos sanjuaninos de rugby

Uno no para de crecer. Otro entró en una meseta peligrosa. Esa fue la enseñanza que dejó el cierre de la primera rueda del Torneo Reubicación donde los equipos sanjuaninos aspiran a jugar en la máxima categoría en la temporada 2023.

En Santa Lucía, el San Juan RC jugó uno de los mejores partidos en el año ante un rival que nunca te regala nada. El Piuquén trabajó el encuentro durante los 80 minutos para condecorar una gran victoria por 34-13 ante Marabunta de Río Negro, quien se fue quedando ante tanta superioridad de los sanjuaninos.

Los tries para los dirigidos por Ricardo "Lechón" Marinelli fueron a través de Felipe González, Juan Pablo Castro, Emanuel Reinoso y Sebastián Diez. Además, "Tito" Castro aportó 14 tantos más tras acertar cuatro conversiones y dos penales. Por el lado de la Hormiga rionegrina, un try penal más dos penales por intermedio de Ignacio Álvarez.

En tierra Cacique no fue la tarde soñada para el Tricolor. Huazihul tuvo una dura derrota ante el Neuquén RC por 14-43. Los neuquinos jugaron un gran partido dejando sin respuesta al rojinegro que comenzó a sentir el trajín de jugar con equipos de la A. La gran figura de la tarde fue el potente wing neuquino Federico Gauna, quien se despachó con un póker de try. Además, el Azul forzó un try penal y Camilo Barrionuevo apoyó la pelota en ingoal ajeno. Asimismo, Francisco Puricelli sumó 11 tanto más al acertar un penal y cuatro conversiones. Por el lado del Cacique, Manuel de la Plata marcó un try y Bruno Guajardo tres penales.

El otro equipo que vio juego fue Universidad el pasado sábado. Los Patos remontaron un partido difícil en el Bajo ante Peumayén de Mendoza empatando en 17. Francisco Marcucci y Juan Martín Echegaray marcaron tries para los sanjuaninos. Además, Fernando Graffigna aportó siete puntos por intermedio de su pie (dos conversiones y un penal). Por el lado del Toro, Nabi Moyano metió cuatro penales y Nahuel Arroyo selló la igualdad del partido.

Posiciones

Zona Copa Oro: Neuquén RC y Universidad 11 puntos; Marabunta 10 puntos; Mendoza RC 6 puntos.

Zona Copa Plata: San Juan RC y Peumayén 10 puntos, CPBM 9 puntos; Huazihul 5 puntos.

NOTA: el último de la Copa Oro desciende; mientras que el primero de Plata asciende.

Torneo Local USR

Culminó la tercera fecha del certamen doméstico con el choque entre candidatos en el Complejo de los Patos. Sporting Club Alfiles sacó a relucir su jerarquía para derrotar a Universidad por 32-19. Con este triunfo, los Elefantes comparten el liderazgo con la Uni.

Tabla de posiciones: Sporting Club Alfiles y Universidad 9 puntos; San Juan RC 6 puntos; Caucete RC 4; Pocito RC 0.