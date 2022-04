Una esperanza para Emma: “Sólo le pueden hacer una radioterapia, si eso no funciona no hay más nada que hacer”

Una esperanza. Eso es todo lo que tiene la familia de Emma y a ella se aferran con fuerza. Es que la nena tiene 2 años y un tumor no operable ubicado en el tronco encefálico. La única opción que tienen es realizarle una radioterapia para ver si con ella se reduce el tamaño.

A la pequeña le hicieron una serie de estudios. Incluso estuvo internada en el sector de oncología pediátrica del Rawson. Le dieron el alta el 13 de abril tras hacerle una videodeglución, un estudio que se hace en la garganta, cuyos resultados fueron favorables.

Ahora, tanto ella como su familia esperan a que les den la fecha para hacerle una radioterapia. Esto lo espera en su casa medicada debido a que el tumor le genera fuertes dolores de cabeza y una serie de problemas digestivos, en la vista y en las piernas.

En ese tratamiento está la clave. Es lo único que le pueden hacer a la nena, ya que el tumor está en el tronco cerebral y, según la explicación que les dieron los médicos a la familia, si la someten a una operación pueden ocurrir dos cosas, que quede en cama sin moverse por sí misma o incluso podría causarle la muerte.

“Esta semana me van a informar cuando empezarían con esa una única sesión, solo se puede hacer una porque ella es muy chiquita y hay que ver cómo reacciona. Tenemos esperanza de que está única sesión funcione, si no lo hace no se puede hacer más nada”, contó su mamá, Florencia Gómez, DIARIO HUARPE.