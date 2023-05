Una persona que manejaba por las calles del barrio Cofico, en Córdoba, logró sacarle una foto a la insólita calcomanía que llevaba en el vidrio trasero una camioneta Amarok color blanca, la cual anunciaba una contundente advertencia.

“Si lo ves solo, tiene esposa. Y la chata es mía”, decía el cómico, pero amenazante mensaje que llevaba la camioneta. Inmediatamente, la foto sacada por una automovilista se viralizó en Facebook a través de un grupo llamado “Only in Córdoba”.

Con una simple calcomanía, la mujer del hombre que manejaba la camioneta marcó territorio e intentó ahuyentar a cualquier pretendiente que pudiera acercársele a su flamante marido.

El posteo en el grupo de Facebook generó miles de reacciones, sobre todo comentarios acerca de lo “tóxica” que era la esposa de “ese pobre hombre”. “Tóxica nivel Dios”, fue uno de los comentarios con más “likes” del posteo.

Aunque, dentro de los participantes del grupo las opiniones se dividieron entre aquellos que aseguraban que fue “un acto de bajeza humana” y otros que aplaudieron a la mujer y confesaron que ellas harían lo mismo, salvo con un pequeño detalle: “Si tuviera esa chata no la presto. Al hombre que se lo quede la que quiera. ¡Pero la chata no me la toca!”, expresó contundente una mujer en los comentarios.