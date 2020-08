Una familia vive en la calle y una banda sanjuanina recolecta materiales para hacerle una casa

Mellow es el nombre de una banda que surgió hace un mes y está realizando una campaña solidaria para conseguir materiales para armarle una casa o rancho a una sanjuanina y sus cuatro hijos que viven en la calle.

La mujer es de apellido Vargas y desde que su tío la corrió de la casa, pasa los días en un espacio del loteo municipal de Las Chacritas, en 9 de Julio. Ahí está a la intemperie junto a sus cuatro hijos que tienen entre 9 y 14 años.

Melisa Desgens una de las integrantes de la banda y a la vez colaboradora del merendero Consentidos, se enteró de la situación de Vargas y les contó a sus compañeros. Los seis integrantes no lo dudaron y comenzaron a organizar la campaña para ayudar a la mujer. Así fue que empezaron con el boca a boca difundiéndola y con flyers a través de las redes sociales.

“La señora no tiene absolutamente nada, nos comentó que tiene cuatro niños y que vivía con el tío, pero la echó. Ahora duermen en el piso y no tienen nada porque lo poco que tenían no dejan que lo saquen de la casa”, contó Melisa a DIARIO HUARPE.

Entre la banda y el merendero, consiguieron que les donaran cañas y palos con los que ya comenzaron a hacerle un rancho “para que tenga un mayor reparo”. Para seguir con la construcción, están pidiendo donaciones de materiales a los sanjuaninos.

Además, están solicitando alimentos, ropa de abrigo y calzado del número 35 al 39. Todo esto se lo entregarán a la familia el viernes 21 de agosto, por lo que esa es la fecha límite para colaborar.

Si hay elementos que a la familia Vargas no les sirvan, los donarán a otros niños y familias vulnerables del departamento de 9 de Julio.

“Lo que puedan dar, les va a servir un montón, no sólo a ella sino a todas las personas de 9 de julio que les haga falta”, cerró Melisa.

Para ayudar: 2644522410 – 2645644626.