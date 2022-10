Resulta extraño, pero no lo es, en pleno Siglo XXI la foto de una joven sanjuanina en el interior del boliche "Bunker" en 9 de Julio levantó la polémica entre mujeres. Todo se dio a partir de la elección que tuvo una muchacha para salir a bailar al popular local nocturno bailable. Orgullosa de su elección la chica mostró el orgullo que siente por su cuerpo y se defendió ante el ataque recibido.

A través de las redes sociales, el local bailable ubicado en el departamento 9 de Julio compartió el álbum de fotos de lo que había sido la noche del viernes de la semana anterior, denominada "Circus". Esta práctica es muy habitual entre los boliches, que tienen un fotógrafo encargado de capturar los mejores momentos de la noche para luego compartirlo en las redes del lugar.

Publicidad

Sin embargo, toda la polémica comenzó cuando al observar entre las fotos aparecía la imagen de una joven que eligió un osado vestido donde dejaba parte de su cuerpo al descubierto. Se trata de una vestimenta que es muy habitual entre aquellas mujeres que quieren resaltar su excelente figura en una noche de baile o de fiesta.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La joven fue a bailar al local bailable ubicado en 9 de Julio. Gentileza Bunker.

Esto provocó que cientos de mujeres coloquen en Facebook que les divertía la elección que había tenido esta chica a la hora de vestirse. Incluso algunas se animaron a hacer comentarios duros y con un sesgo de discriminación atacando a la joven que había decidido salir a disfrutar de la noche, acompañada de sus amigas.

Por este motivo, la joven llamada Brisa se defendió de quienes la atacaron realizando un comentario donde demostró el orgullo que siente por su cuerpo y la elección de su vestimenta. “Yo no sé qué les divierte. Yo me amo como soy y me pongo lo que a mí me gusta porque me amo tal y como soy. Gracias amores las que no me criticaron”, aseguró.

Publicidad

Finalmente, otras chicas demostraron su empatía con la muchacha y le hicieron llegar cientos de comentarios. Al mismo tiempo elogiaron la actitud y el amor propio que tiene la muchacha. “Chicas nunca dejen de ser ustedes mismas por gente de mierda. Sean libres y pónganse lo q sientan q les queda hermoso. No todas somos iguales de yararás, ¿saben? Que nada ni nadie les baje el autoestima mi amor”, fueron algunos de los mensajes compartidos en la imagen que desató la polémica.

Algunas mujeres decidieron atacar a la chica por su elección y otras bancaron a la joven en las redes.