Una motociclista terminó hospitalizada tras ser chocada por una camioneta

El 7 de enero de 2026, una esquina de Capital señalada por su peligrosidad fue el escenario de un fuerte accidente de tránsito. El hecho ocurrió a las 10:28 en la intersección de Avenida Rioja y Brasil, donde una motocicleta de alta cilindrada impactó contra una camioneta Ford EcoSport en un cruce que no posee semáforos,.

Debido al choque, la mujer que conducía el rodado menor salió despedida y quedó tendida sobre la calzada, provocando momentos de tensión entre quienes presenciaron el evento. Tras recibir asistencia médica en el lugar, fue trasladada de urgencia en ambulancia al Hospital Guillermo Rawson para su evaluación,.

Este incidente motivó que los vecinos de la zona reiteraran su malestar por la falta de señalización y medidas de seguridad,. Los habitantes describieron el cruce como muy riesgoso, especialmente en picos de tráfico, y aseguraron que no es el primer accidente. Ante la gravedad de la situación, los residentes reclaman medidas urgentes para evitar nuevas víctimas.