Una mujer piloto se elevará por el aire impulsada por el viento y el calor de sol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El artista tucumano Tomás Saraceno buscará marcar un récord mundial al intentar, por primera vez en la historia, que una mujer piloto vuele "impulsada únicamente por el aire" el próximo 28 de enero en las Salinas Grandes, Jujuy, como parte del proyecto "Fly with Aerocene Pacha”, que intentará materializar un largo anhelo de la humanidad.



"Será un pequeño paso en el aire pero un gran salto para este planeta y su clima", promete Saraceno en una entrevista con Télam, en referencia al primer vuelo humano sin combustibles fósiles, paneles solares, baterías ni helio, y -especialmente- sin ataduras a la tierra, parte de una iniciativa de escala mundial impulsada por BTS, el popularísimo grupo surcoreano de K-Pop.



La épica obra de Saraceno, que se llevará a cabo en el impactante escenario del desierto salino y cuya filmación se proyectará luego en la ciudad de Buenos Aires, integra la mega iniciativa bautizada "Connect, BTS” de la banda asiática que posee 22 millones de seguidores en redes y que decidió lanzar cinco proyectos de arte contemporáneo en cinco ciudades del mundo, justo antes del estreno de su nuevo disco, el 21 de febrero.



De este modo, el artista tucumano afincado en Berlín buscará avanzar un paso más en su larga utopía de vivir más allá de la tierra, que evidencia en sus obras de arte, que integran el proyecto "Aeroceno": una era futura de conciencia ecológica que propone reemplazar al actual Antropoceno (el destructiva impacto de la humanidad sobre la Tierra).



"Hace 50 años un hombre caminaba en la luna. El 28 de enero de 2020 una mujer caminará en el aire, algo que no se hizo nunca antes", anticipó Saraceno sobre la iniciativa que incluirá sus "esculturas solares, flotantes, que se alimentan de energía solar y son infladas por el aire, levantadas por el sol y trasladadas por el viento".



La explicación es sencilla: el aire caliente del interior del "globo" se expande y se hace más ligero que el aire frío del exterior, levantando la escultura.



Cuando Saraceno fue convocado por BTS, él, a su vez contactó a las comunidades nativas residentes en las Salinas, quienes vienen advirtiendo de los riesgos en relación a la extracción de litio en la zona, por lo que el artista los invitó también a dar su mensaje al mundo en este inédito vuelo.



"Hagamos un ritual a la pachamama", fue lo primero que respondieron las comunidades, en referencia al ritual andino que conecta lo que está debajo y encima de la superficie de la Tierra con los confines del cosmos, uniendo el espacio y el tiempo.



Para Saraceno, cuya práctica combina desde hace tiempo arte y ciencia, es urgente pensar en "cuidar este planeta. Estamos en el fondo de un océano de aire, entre el planeta tierra y el sol. Debemos encontrar otros ritmos. La vida puede ser posible con otras sensibilidades. Hay que buscar formas de moverse con los recursos, en simbiosis con la naturaleza".



El artista estimó que el vuelo tendrá una duración de "una a dos horas" en la que la escultura solar se moverá "a cinco kilómetros por hora, por lo que volará entre 5 y 10 kilómetros de distancia, dentro del salar".



Una síntesis de arte, ciencia y activismo ambiental dan forma a "Fly with Aerocene Pacha", que se estrenará en Salinas Grandes y cuya película resultante de ello se exhibirá luego, en Buenos Aires, hasta el 22 de marzo.



De este modo, Argentina será escenario de uno de los cinco proyectos de arte público y gratuito de "Connect, BTS", con el que la banda de chicos coreanos buscan brindar un mensaje positivo al mundo, de paz y diversidad, tal como dijeron en una conferencia de prensa esta semana en Londres.



La Serpentine Gallerie de Londres, el museo Gropius Bau de Berlín, el Dongdaemun Design Plaza en Seúl y el Brooklyn Bridge Park de Nueva York completan las locaciones de este proyecto que une a los artistas Ann Veronica Janssens, Yiyun Kang, Antony Gormley, Jakob Kudsk Steensen, Jelili Atiku y Maria Hassabi, entre otros.



El proyecto en su conjunto es curado por Daehyung Lee, director artístico de BTS, un septeto formado en Seúl, considerado la boyband más exitosa del mundo, con millones de fans, giras mundiales, estadios repletos y prestigiosos premios.



Los videos sobre las diferentes obras de arte se podrán observar en la página web oficial de Connect, BTS: www.connect-bts.com.