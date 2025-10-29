Una pareja se atrincheró en un hotel alojamiento: tuvieron que negociar con la policía

Un operativo de seguridad de amplia magnitud se desarrolla durante la mañana de este miércoles en las inmediaciones de un establecimiento hotelero ubicado sobre avenida La Voz del Interior al 5550, en el sector norte de la ciudad de Córdoba. El dispositivo involucra a efectivos de la Policía Provincial y del Equipo de Tácticas Especiales (ETER), quienes responden a una situación calificada como de alto riesgo.

Según informes oficiales, una pareja se encontraba atrincherada en una de las habitaciones del hotel, situado en las proximidades del acceso al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio L.V. Taravella. Las autoridades manejan como hipótesis principal que los individuos estarían implicados en la comisión de un hecho delictivo registrado previamente en el barrio Villa Belgrano, utilizando las instalaciones como refugio.

El incidente se inició aproximadamente a las 10:45 horas, momento en el cual los sospechosos se habrían atrincherado portando armas de fuego. El dispositivo de seguridad incluyó el despliegue perimetral del edificio por parte de unidades tácticas especializadas, mientras equipos de negociación lograron que se entregaran.