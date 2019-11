Una reunión sin clásicos y con 14 carreras comunes en el hipódromo de Palermo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El hipódromo Argentino de Palermo organizó para mañana un programa de 14 carreras comunes sin ningún clásico ni hándicap. La primera prueba de la reunión es la que tiene el mayor premio y será sobre 2.200 metros con 5 potrancas de 3 años que no hayan ganado.



La carrera es el Premio Comisionada y tiene un valor de 300.000 pesos para la ganadora, mientras que Nicoleta, una hija de Sigfrid, aparece como la favorita. Se corre en la cancha de césped y habrá que llegar temprano porque tiene el horario de las 15, justo en el primer turno de la reunión.



Nicoleta será corrida por el jinete paraguayo Eduardo Ortega Pavón y está en manos del cuidador Enrique Martín Ferro. Tiene 3 carreras y todavía no conoce el triunfo. Por ahí mañana cruza el disco en primer lugar y festeja en Palermo.



El 26 de octubre realizó su última prueba en el césped normal de San Isidro. Entró en el sexto lugar a 7 cuerpos y medio de la ganadora Schilleriana en 2m 03s 09/100 para los 2.000 metros.



Su enemiga es Elisa Gal, una hija de Suggestive Boy que llevará en su silla al jockey cordobés Juan Cruz Villagra. Ya corrió 6 veces y no pudo ganar.



El 29 de septiembre corrió por última vez en San Isidro. Entró quinta a 5 cuerpos de la ganadora Light Of The City en 2m 06s 69/100 para los 2.000 metros de césped normal.



Hay paridad entre estas dos yeguas mencionadas como favorita y enemiga. Mañana tienen una buena oportunidad para rehabilitarse y salir de perdedoras.



Centella Dabbler surge como un buen lance. Tiene 3 carreras sin ganar, la corre el jockey brasileño Francisco Leandro Goncalves, quien acaba de ganar el Gran Premio Nacional con el caballo Miriñaque y su entrenador es Miguel Calcagno.



El 12 de octubre corrió en la arena pesada de San Isidro. Entró en el séptimo puesto a 20 cuerpos de la ganadora Negra Intensa en 1m 39s 22/100 para los 1.600 metros. Por ahí el cambio en la distancia - de 1.600 a 2.200 metros - la termina favoreciendo.



La reunión en Palermo consta de 14 carreras, no hay clásicos ni hándicap y comenzará a las 14.30 con el Premio Comisionada. Hay 1.510.000 pesos de incrementos. En el último Pick Cuatro de la tarde hay un pozo de 280.000 pesos.