Una sanjuanina escribió el CV a mano y su pedido de trabajo se viralizó

Por falta de dinero, una sanjuanina escribió a mano su Currículum Vitae y salió a repartirlo por distintos locales comerciales del centro provincial con la esperanza intacta de conseguir un trabajo.

A su vez, Eli Villanueva -según aparece en su perfil de Facebook- publicó una foto con sus datos y experiencias laborales anteriores con un sentido mensaje. “Necesito trabajo URGENTE por mis hijos, puedo medio dia ya sea mañana o tarde. Hoy entregue en el centro por donde mas pude estos cv, los tuve que escribir porque no los podia imprimir por falta de $$ .. Si saben donde presentarlo o tienen trabajo para ofrecerme les pido POR FAVOR que me tengan en cuenta o me ayuden compartiendo esto!!”

También la joven mamá indicó que “Hago JUGOS NATURALES, MESAS DULCES, MASAS DULCES Y SALADAS para particular, negocios y eventos si alguien esta interesado”.

Rápidamente su pedido se viralizó y los comentarios de los sanjuaninos fueron de buena onda y recomendaciones de comercios que están en busca de personal. Incluso, algunas personas se ofrecieron a imprimirle algunos currículums para que no detenga su búsqueda de trabajo.