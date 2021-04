Uñac sobre la pobreza: "Estoy entusiasmado porque hay una tendencia a la baja, pero queda mucho por hacer"

Una vez finalizado su discurso anual ante la asamblea legislativa, el gobernador Sergio Uñac se trasladó a la Sala de Vicegobernadores de la Cámara de Diputados para mantener contacto con la prensa sanjuanina. Durante la conferencia hizo un repaso de los puntos más importantes de su mensaje y se explayó sobre los números de la pobreza en San Juan difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundidos este miércoles y que arrojaron que el 34,8% de los sanjuaninos son pobres.

“Los números fueron sensiblemente menores tanto en desocupación como en pobreza”, expresó Uñac y remarcó: “Este camino hay que profundizarlo”.

“Hemos bajado la desocupación un punto y medio, que no es menor. La sumatoria de todas las provincias da el número nacional y nosotros hemos dado la mitad de ese número. Es muy preocupante la situación de la pobreza en el país que dio 42% con picos en algunos lugares por encima del 50%. Nosotros tenemos 34%, es casi ocho puntos menos que la media nacional y casi 15 puntos menos que en otros lados. Si usted me dice si estoy tranquilo con ese 34%, por supuesto que no. Estoy entusiasmado porque hay una tendencia a la baja de la desocupación y de la pobreza, pero hay mucho por hacer”, aseguró.

En la misma línea, Uñac dijo que “la generación de empleo se da en el sector privado” y que se ha generado una sinergia junto al sector público para generar condiciones propicias para invertir en la provincia. “Eso debe dar como consecuencia la baja de la desocupación, que es lo que ha pasado en San Juan”, añadió.

El Indec publicó la semana pasada que el desempleo en el país creció durante el cuarto trimestre de 2020. El conglomerado Gran San Juan cerró el año pasado con 5,2% de desocupados, siendo así una de las provincias con menor tasa de personas sin empleo formal y registrado.

Sin embargo, la comparación interanual de la pobreza (esto es el segundo semestre de 2019 contra el segundo semestre de 2020) le dio a la provincia un aumento de 2,5 puntos porcentuales: pasó de 32,3% a 34,8%. Si bien es verdad que hubo una baja de un semestre a otro del año pasado, correspondiente a un punto, lo correcto por cuestiones de estacionalidad y de condiciones similares es cotejar iguales períodos.