Efecto pandemia: la pobreza en San Juan aumentó 2,5% en un año y afecta a 186.959 personas

El nivel de pobreza en la provincia aumentó 2,5% en un año y cerró 2020 afectando al 34,8% de los sanjuaninos, de acuerdo con el informe técnico publicado este miércoles y elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) que refleja los datos del segundo semestre del año pasado. Este dato surge del cotejo contra el 32,3% que registró el segundo semestre de 2019.

En un año marcado por la pandemia, el Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina sufrió una histórica caída de 9,9% y junto a los descensos de 2% y 2,1% en 2018 y 2019, respectivamente, se formó un ciclo de ralentización para la producción local. Sumado a este efecto de la macroeconomía, hay que mencionar que los niveles de inflación se mantienen elevados desde hace una década y la pérdida del poder adquisitivo en muchos casos no estuvo acompañado por la recuperación del salario real.

A este complicado contexto San Juan no pudo esquivarle, pese a que a la par hubo estrategias nacionales y locales que intentaron paliar un número de pobreza que de antemano se sabía podía ser mayor en niveles interanuales, lo que terminó por confirmarse con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por el Indec.

Debajo de la línea de pobreza (personas que con sus ingresos no alcanzan a cubrir una o más necesidades básicas alimentarias y no alimentarias) viven 186.959 sanjuaninos distribuidos en 39.034 hogares del Gran San Juan, esto significa 14.886 personas más que durante el segundo semestre de 2019. En tanto que debajo de la línea de indigencia (quienes no cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos ni sus necesidades energéticas y proteicas) hay 24.261 personas.

Sin embargo, si la comparación se efectúa entre semestres de 2020 la conclusión es que en San Juan se produjo un descenso de un punto de pobreza, teniendo en cuenta que la medición para los primeros seis meses del año pasado había arrojado 35,8%. No obstante, quiere decir que un tercio de la población de la provincia vive por debajo de los indicadores de pobreza.

Los números de San Juan son los más bajos de la zona de Cuyo: en Mendoza la cantidad de pobres aumentó al 44% y en San Luis afecta al 40,6%.

Mejor que el promedio nacional

El Indec también señaló en su informe que a lo largo de 12 meses la pobreza aumentó más de siete puntos porcentuales en el país: pasó de 35,5% en diciembre de 2019 a 42% en diciembre de 2020. Esto incluye a 12.000.998 personas que son pobres y 3.007.177 indigentes en los 31 aglomerados relevados por la autoridad nacional.

“El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $29.567, mientras la Canasta Básica Total (CBT) promedio del mismo grupo de hogares alcanzó los $50.854, por lo que la brecha se ubicó en 41,9%, el valor más alto de la serie por quinto semestre consecutivo. De esta manera, no solo hubo un aumento en la incidencia de pobreza respecto del primer semestre de 2020, sino que la situación de las personas bajo la línea de pobreza empeoró por la mayor distancia entre sus ingresos y la Canasta Básica Total”, indicó el Indec.