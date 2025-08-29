El fútbol sanjuanino se prepara para un nuevo fin de semana de intensa actividad con el inicio de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. La jornada arranca este viernes desde las 21:30 horas con un encuentro que promete emociones entre Unión y Aberastain.

El partido inaugural, que en un principio estaba programado en el estadio San Juan del Bicentenario, finalmente cambió de sede y se disputará en el estadio 12 de Octubre. Esta decisión fue comunicada por la dirigencia del club Azul, la Liga Sanjuanina y D3 de la Policía. El encargado de impartir justicia en este duelo será Mauro Gómez.

La acción continuará el sábado 30 de agosto con cuatro compromisos que se jugarán de forma simultánea a las 16:00 horas. Marquesado recibirá a Villa Obrera, con Eduardo Prior como árbitro. Árbol Verde se medirá con Juventud Zondina, con Enzo Gómez como juez principal. Alianza será local ante 9 de Julio en el Bicentenario, bajo el arbitraje de Leonardo Torres. Y, finalmente, San Lorenzo enfrentará a López Peláez, partido que tendrá a Sergio González impartiendo justicia.

La octava fecha se cerrará el domingo 31 de agosto, también con cuatro encuentros programados para las 16:00 horas. Atenas se cruzará con Trinidad, con Sebastián Fernández como árbitro. Carpintería recibirá a Peñarol, con Martín Rivero. Sarmiento se enfrentará a Rivadavia, con Emilio Salinas impartiendo justicia. El último choque de la fecha será entre Minero y Desamparados en El Médano, partido que contará con Rubén Riveros como árbitro principal.