La escudería Alpine está atravesando un final de temporada para el olvido, tras otro resultado decepcionante en la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el último lugar y expresó su frustración por las dificultades que enfrentó durante la sesión en el Yas Marina Circuit.

El piloto de Pilar destacó que dos de sus vueltas rápidas fueron anuladas por exceder los límites de pista, lo que afectó su rendimiento. Además, remarcó la constante falta de agarre en la parte trasera del monoplaza, un problema que se ha repetido durante todo el año: “Hice dos track limits (límites de pista) similares. No tenía grip (agarre) atrás, otra vez. Estuve todo el día peleando con lo mismo. Cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito. Es muy difícil”, explicó en una entrevista con ESPN.

Colapinto también reflejó su desconcierto ante la evolución del auto durante el fin de semana: “Es raro, en la FP1 arranqué bien, estaba cerca. Pero después, de la FP1 a la qualy mejoré menos de un segundo. Con la mejora de pista, que el asfalto estaba más frío en la noche… menos nafta y con el mapa del motor, tendría que ser mucho más. No entiendo bien por qué no puedo extraer más en la qualy. A trabajar para mañana y terminar lo mejor que se pueda la carrera”.

Partir desde la última posición en Yas Marina representa un desafío importante, ya que adelantar es especialmente complejo en este circuito. Por ello, Alpine y Colapinto deberán replantear la estrategia de carrera, posiblemente apostando por una gestión arriesgada de neumáticos o esperando la intervención de un Safety Car para mejorar sus opciones de sumar puntos.

El objetivo principal para el piloto argentino y su equipo será acumular datos útiles, evitar incidentes y concluir la carrera en la mejor posición posible, priorizando el aprendizaje por sobre el resultado inmediato. A pesar de la frustración por el cierre de temporada, Colapinto mantiene una actitud profesional y resiliente, reflejada en sus palabras: “hay que trabajar para tener un mejor rendimiento mañana”.

Este tipo de fines de semana complicados son fundamentales para el crecimiento del piloto, ya que evidencian áreas de mejora en la comunicación con el equipo técnico y en la adaptación a un monoplaza que ha mostrado inestabilidad. Las lecciones extraídas serán clave para su futuro en la máxima categoría del automovilismo.