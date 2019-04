Universitarios en pie de guerra por el comedor del CUIM

Los estudiantes universitarios están en alerta desde hace algunos días que desde la UNSJ les redujeron la cantidad de tickets para el almuerzo debido a que, según las autoridades, no hay espacio para la cantidad de alumnos que solicitan esta comida en el bufet de la Facultad de Ciencias Exactas, donde se hace actualmente. Sin embargo, los afectados sostienen que hay un comedor universitario en el Complejo Universitario Islas Malvinas que no se utiliza para tal fin, sino que, se lo usa como salón de usos múltiples.

Por esta razón este miércoles se cumple un mes de la formación de la asamblea que organizaron. Desde la misma decidieron protestar llevando los almuerzos a las puertas de dicho comedor que fue inaugurado hace 4 años.

LEA MÁS Tras 5 años, retoman las obras del comedor universitario del CUIM

Al respecto, Lourdes Quispe, miembro del CICUS, Comisión Interna del Comedor Universitario Sanjuanino, en diálogo con DIARIO HUARPE, contó que “hace semanas se están vendiendo aproximadamente 30 tickets y 100 personas se quedaron sin ellos, o sea, sin comer y sin estudiar porque si no comemos no podemos estudiar, es preocupante”.

En cuanto a las respuestas de las autoridades, “lo único que nos dicen es que no hay espacio para que esa cantidad de personas coman en Exactas”. Por lo tanto, la estudiante manifiesta que “queremos una respuesta con respecto a la apertura del nuevo comedor que tiene una placa de inauguración desde el 2014 pero nunca se usó como comedor pero si para otros eventos”, explicó Quispe.

Mientras tanto, las autoridades les dieron como solución el de extender la hora de almuerzo de 12 a 14.30 y habilitar algunas aulas. “Eso no es una solución rentable, no es una condición humana en la que comemos porque no hay ni siquiera bachas, no hay iluminación, no hay ventilación, creemos que no hay voluntad política”, expresó la estudiante.

LEA MÁS UTA confirmó que los colectivos funcionarán el 30 de abril

Como modo de protesta el lunes fueron a almorzar hasta el nuevo comedor, algo que repetirán este martes para ver si obtienen algún tipo de respuesta al reclamo.