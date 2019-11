Unos 57.000 turistas visitan Mendoza por el fin de semana largo

Unos 57.000 turistas llegaron a Mendoza para el fin de semana largo, por el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, con una ocupación hotelera del 90% de las plazas en promedio, informó hoy el Ente Mendoza Turismo (Emetur).



El promedio de estadía es de 2.5 días y el gasto promedio por persona se ubica en los $2600 en el caso de un turista argentino, mientras que el de un extranjero se calcula en U$S 75 para los chilenos y U$S 100 para los brasileros.



Indicó que el Gran Mendoza y la zona de montaña tuvieron una demanda del 90%, el Valle de Uco y San Rafael con un 85% y Malargüe un 75%.



“Este es el último fin de semana largo de 2019, porque el 8 de diciembre este año cae domingo; no lo vamos a disfrutar ni nosotros ni otros países de la región, como Chile por ejemplo”, señaló Gabriela Testa, presidente del Emetur.



Destacó que no solo se ven turistas argentinos y que esta primavera se ha observado un flujo permanente de extranjeros, favorecido por la conectividad y la conveniencia cambiaria, y entre ellos mencionó a los brasileros y chilenos.



“Estos últimos suelen ser turistas espontáneos, que llegan casi todos los fines de semana, muchos sin reservas y a pesar de la crisis social y política de país vecino. Y, por supuesto, también coinciden en Mendoza extranjeros del resto del mundo, en una época en la que ya está habilitada la temporada del Parque Aconcagua”, apuntó.