UPCN San Juan Vóley comienza este jueves 6 de noviembre de 2025 una nueva edición de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA), marcando su regreso al máximo certamen nacional tras haber conquistado la Liga Nacional. El campeón histórico, con nueve títulos —seis de ellos obtenidos de manera consecutiva—, volverá a competir con un plantel renovado que combina figuras experimentadas y jóvenes promesas.

El debut será a las 15 frente a River Plate, en el estadio Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán. Luego, Los Cóndores enfrentarán a Tucumán de Gimnasia el viernes 7 a las 21, y cerrarán el Tour 1 el domingo 9 de noviembre a las 18 ante Waiwen Vóley. Todos los partidos serán televisados por Fox Sports.

Dirigido por Fabián Armoa, el equipo sanjuanino realizó una intensa pretemporada con entrenamientos en la provincia y amistosos en Chile y Mendoza, donde afinó el rendimiento técnico y colectivo.

El plantel 2025/26 está integrado por:

Armadores: Mateo Bozicovich y Juan Martín Riganti.

Opuestos: Ronald Jiménez (Colombia) y Gerónimo Elgueta.

Centrales: Matheus Alejandro (Brasil), Imanol Salazar, Federico Franetovich e Iván Quiroga.

Receptores punta: Alejandro Toro, Leon Meier (Alemania), Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez.

Líberos: Federico Trucco y Pedro Besso.

La fase regular de la LVA se disputará en seis tours. El segundo también se desarrollará en Tucumán, mientras que el tercero tendrá como sede a San Juan, del 4 al 7 de diciembre, en el estadio de UPCN.

Luego, entre el 12 y el 17 de diciembre se jugará la Copa ACLAV, que otorgará una plaza al Campeonato Sudamericano de Clubes, torneo que el conjunto sanjuanino ya conquistó en dos oportunidades.

La competencia retomará el 15 de enero con los tres Tours restantes: Boca Juniors (15 al 18/01), Waiwen (29/01 al 01/02) y River Plate (12 al 15/02), antes de dar paso a los Play Offs.

El regreso de Los Cóndores a la Liga de Vóleibol Argentina representa un nuevo capítulo en la historia de un club que ha sido protagonista indiscutido del vóley argentino y continental, con presencia en Mundiales de Clubes y múltiples títulos internacionales.