UPCN San Juan Vóley inició con el pie derecho su regreso a la Liga de Vóleibol Argentina (LVA) al vencer a River Plate por 3-1 en el Tour 1 disputado en Monteros, Tucumán. El conjunto dirigido por Fabián Armoa, que vuelve a la máxima categoría tras conquistar la última Liga Nacional, mostró solidez y jerarquía en su debut, confirmando por qué es uno de los equipos más exitosos del país.

El Gremial, nueve veces campeón nacional (seis de esos títulos obtenidos de manera consecutiva), presentó un plantel renovado que combina jugadores de experiencia con jóvenes talentos. En el estreno, el opuesto colombiano Ronald Jiménez fue la gran figura del encuentro al convertirse en el máximo anotador con 24 puntos, guiando al equipo a un arranque ideal.

Publicidad

“Entramos en ritmo, ajustamos el juego y lo cerramos con solidez”, destacaron desde el cuerpo técnico luego del partido, satisfechos por el rendimiento colectivo mostrado en el debut.

Con los primeros tres puntos asegurados, UPCN San Juan continuará su participación en Tucumán, donde este viernes a las 21.00 enfrentará a Tucumán de Gimnasia, en busca de mantener la racha positiva y afianzar su nivel en las primeras fechas de la competencia.