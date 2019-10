Uribe deberá presentarse ante la Corte Suprema de Colombia por presunto fraude procesal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente de Colombia y hoy senador Álvaro Uribe deberá presentarse mañana ante la Corte Suprema de Justicia por un proceso abierto en su contra por fraude procesal y supuesta manipulación de testigos contra el senador de centro izquierda Iván Cepeda. Uribe es el primer ex mandatario que responde a un proceso penal en la Corte, por tener fuero de senador. El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010) deberá presentarse a las 8 de la mañana hora local a una indagatoria en la Corte Suprema de Justicia por un proceso abierto en su contra por soborno de testigos y fraude procesal. El mismo Uribe había presentado esa demanda cinco años atrás, contra su oponente, el senador Iván Cepeda, del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo, a quien acusó de buscar ex paramilitares en cárceles para utilizarlos como falsos testigos para declarar contra el ex mandatario. Sin embargo, la situación se dio vuelta. El hasta principios de este año magistrado auxiliar de la Sala Penal de Colombia, José Luis Barceló, no solo archivó en febrero de 2018 la denuncia de Uribe, sino que consideró que había elementos para creer que era lo contrario. De ese modo, se abrieron dos investigaciones contra el ex presidente de Colombia, una por supuestamente presionar a ex paramilitares para que hablara en contra de Cepeda, y otra por presuntamente presionar al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara, caso que lo llevará mañana a dar explicaciones a la Justicia, informa el diario colombiano El Tiempo. Monsalve, quien hoy paga una condena de 40 años en la cárcel de La Picota en Bogotá, operaba en era parte del Bloque Metro que operaba en la zona de Medellín. El ex paramilitar le aseguró a Cepeda que en "Guacharacas", una hacienda propiedad de la familia de Uribe en el departamento de Antioquia (noroeste), se planearon matanzas que luego cometieron esos escuadrones. Declaraciones que fueron negadas pro el ex mandatario. Más tarde, Monsalve redactó en prisión una carta que hizo llegar a la Corte Suprema de Justicia en la que se retractaba de lo dicho y al final anotó que lo hacía "bajo presión". Se sospecha que la carta fue producto de una presión por parte del abogado del abogado penalista Diego Cadena, conocido por haber defendido a narcotraficantes y señalado de haber visitado cárceles para convencer a ex paramilitares presos de declarar a favor de Uribe. Según el expediente, Uribe habría intentado influir en el testimonio de Monsalve para que se retractara de los señalamientos en los que lo vinculan con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que él desmovilizó en su gobierno, en el 2006, cita el diario local. Uribe tiene más de medio centenar de procesos abiertos por diferentes delitos, en su mayoría por supuestos vínculos con paramilitares y complicidad con masacres, pero el proceso por el cual mañana irá a indagatoria -uno de al menos 14 procesos que tiene en la Corte- puede ser considerado el menos grave de todos.