Urtubey dijo que "está bien" que se pueda acordar el Presupuesto, pero "después de las elecciones"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobernador de Salta y candidato a vicepresidente de Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, consideró hoy que "está bien" el pedido del presidente Mauricio Macri al candidato Alberto Fernández (Frente de Todos) para acordar un "presupuesto sincero", aunque aclaró que primero se tiene que conocer el resultado de las comicios. “Me parece bien, pero primero tienen que venir las elecciones, donde alguien va a ganar, y recién ahí hay que disparar la transición entre el actual gobierno y el que gane, si es que es diferente”, dijo el candidato tras participar esta mañana del lanzamiento de la Supercopa Norte, de fútbol, entre equipos de Jujuy y Salta. Consultado sobre si habrá balotaje, aseguró que “la Argentina es un país que tiene una volatilidad enorme, así que no me animo a decir cuál será resultado” de las elecciones del 27 de octubre. En ese marco, destacó la propuesta de Consenso Federal, donde “junto con (Roberto) Lavagna planteamos la necesidad de otra opción diferente y no dar por cerrado esto". "Es nuestra posición electoral política pero queremos ser respetuosos de la gente”, refirió. Sostuvo que en el contexto de país la región Norte "tiene mucho por crecer porque vivimos en una Argentina con una inequidad enorme en términos regionales que no empezó ahora ni hace 15 años”. “ Vivimos en un país muy centralista que tiene que cambiar”, aseguró el mandatario salteño.