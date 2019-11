Uruguai remove o Brasil de primeiro destino para os produtos farmacêuticos argentinos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

As exportações argentinas de produtos farmacêuticos aumentaram 4,7% em quantidade, mas diminui 3,5% em valores durante os primeiros nove meses do ano, durante os quais o mercado uruguaio se transformou no principal destino das vendas externas, removendo o Brasil.







Assim refere o relatório, elaborado pela consultora Investigações Econômicas Setoriais (IES), no qual se destacou que a elaboração de produtos farmacêuticos observou uma contração de 2,2% nos primeiros nove meses do ano, de acordo com a medição oficial.







Quando avaliado o comportamento ano a ano é observada uma importante contração em setembro, caindo 7,6%. Em termos de quantidades, somaram 17.368 toneladas que, ao serem comparadas com as 14.948 toneladas registradas em 2018, registram um incremento de 16,2%.







O relatório da consultora tem previsto que “no futuro, o setor continuará em um contexto adverso, devido ao substancial incremento nos custos das matérias primas, além do notável aumento dos preços dos remédios”.