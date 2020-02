Valeria Lynch y Mariano Martinez tomaron sus primeras vacaciones juntos

En el último tiempo, Valeria Lynch cobró protagonismo por su vida sentimental. Fue así como a mediados de este 2019, decidió romper su relación con Cau Bornes, su pareja de años. Luego de eso, se la relacionó sentimentalmente con Mariano Martínez, líder de la banda de rock Attaque 77, pero ella insistía en desmentirlo hasta que no pudo ocultarlo más. El primero en anticipar esta relación había sido De Brito pero la cantante había preferido sacarle relevancia.

En las últimas horas, escribió: “Muy concentrado en la ruta @marianogabrielmartinezok y yo molestándolo. Luego de eso lo acompañó de los hashtags alusivas al Cosquín Rock. Hasta el momento, el video ya obtuvo más de miles de reproducciones en su cuenta de Instagram donde se ve a los dos músicos en un auto. Si bien ella no había afirmado salir con él las sospechas eran innegables.

Hay que tener en cuenta que la estrella había estado durante 13 años en pareja con Cau Bornespero decidieron ponerle fin a la relación por el desgaste que habían sufrido esos años.”Estábamos mal hacía muchos años. Las separaciones nunca son de un día para el otro, siempre hay intentos de arreglos, elaboraciones varias y finalmente la aceptación de que algo ya no funciona. Ahí te preguntás: ¿qué hacemos? Lo nuestro fue de común acuerdo, yo tiré la onda y Cau la aceptó”, remarcó.

Luego agregó: “Hacía mucho que no veníamos bien, pero yo no soy muy de contar, ni me interesa que la prensa se entere de estas cuestiones personales. A mí no me copa mucho eso. Nunca fui de esconderme, pero tampoco de contar todo lo que pasó en la pareja durante estos años ni por qué. No nos llevábamos bien y decidimos de común acuerdo decir ya está”, sostuvo y agregó que con Martínez había “una gran relación”.