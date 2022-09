Vecinos de la Villa Angélica, departamento Rawson, esta semana se comunicaron con DIARIO HUARPE para pedir más presencia municipal, porque de algún modo sienten que los tienen olvidados y no correspondidos en relación al pago de la tasa municipal.

“Los llamamos a ustedes porque necesitamos que nos den una mano en esta, ya que tenemos muchas falencias aquí en la villa”, dijo Eduardo Fernández, vecino de la zona. “Una tiene que ver con la limpieza por parte de la municipalidad, porque tenemos un intendente que nos tiene abandonados y otra, por la empresa que está trabajando con el tema de las cloacas. Rompen caños de aguas, destrozan todo a su paso, tapan las cunetas con el escombro que sacan anulando todo”, agregó.

La Villa Angélica es uno de los asentamientos poblacionales más grandes de la zona oeste y uno de los más antiguo de Rawson. Está enclavada en la zona de calle República del Líbano y Bahía Blanca, al oeste del Hipódromo.

"Al fin y al cabo la villa ha quedado signada a lo que es mal llamado villa, porque en realidad tenemos barrios a la vuelta y nosotros estamos como un lunar y así sentimos que vamos perdiendo el impuesto que pagamos al municipio (con relación a la Tasa Municipal)", dijo el vecino rawsino.

La mayor preocupación de los habitantes de la zona, además de la mugre existente en casi todas las calles de la villa y la falta de alumbrado en algunos sectores, hoy por hoy pasa por las obras de cloacas que se están ejecutando.

“Creemos que el municipio tendría que estar más presente controlando lo que la empresa está haciendo”, dijo Verónica Videla, otra vecina de la villa, “porque arrasan con todo, tapan las cunetas, le decís algo y te responden que eso a ellos no le corresponde debido a que es un daño colateral a la ejecución de la obra y no nos parece que sea así”.

En este marco, los vecinos llevaron a DIARIO HUARPE hasta calle Jorge Newbery y Carlos Pellegrini, donde desde hace más de tres meses hay una pérdida de agua potable producto de la obra de cloacas y nadie la arregla.

Los vehículos que transitan por el lugar tienen que hacerlo con precaución esquivando los pozos en la calle.

“También les dijimos sobre la pérdida y dijeron que es OSSE quien tiene que repararlo”, contó Fernández, “Hemos hecho el reclamo, pero en OSSE todavía no hay acuso de recibido”.

El contenedor de la discordia

También los vecinos apuntaron contra un contenedor dejado por la empresa sobre calle Corrientes. “Tenemos este contenedor acá que no sabemos para qué lo tienen porque pasan a descargarlos cada tanto y aquí viene hasta gente que no es de la villa a tirar pollos podridos, gatos y perros muertos, material escombro, de acopio y si pillamos un fin de semana largo, tenemos el contenedor tres o cuatro días lleno de basura tirando un olor insoportable”, dijo Fernández.

A oscuras

En cuanto al alumbrado público, los vecinos contaron que en ciertos sectores la iluminación no existe.

“Se quema un foco, lo cambian y a los días se rompe otro y hay que esperar un tiempo hasta que vengan a cambiarlo y así estamos”, manifestó Amalia Silva, otra vecina de la Villa Angélica.

Los plafones de las luminarias son viejos y los foscos de sodio.

Sobre la recolección

A la hora de hablar de la recolección de residuos, los vecinos no supieron decir con precisión cuántas veces pasa a la semana el camión recolector, pero sí concordaron en que cuando pasa no se llevan la basura de todos los domicilios. “Hoy pasó, pero solo retirando algunas bolsas porque, como ustedes verán, hay muchas que no fueron retiradas”, dijo Silva.

Respuesta oficial

En contacto con el secretario de Servicios del municipio, Alfredo Castro, manifestó a DIARIO HUARPE que de inmediato se iban a presentar en el lugar para hacer la inspección que los vecinos solicitan.

“Si la empresa que está realizando los trabajos de cloacas todavía no presenta el final de obras, todavía tiene tiempo de limpiar las acequias porque es lo que corresponde”, dijo. “Según la licitación, una vez terminada la obra, ellos tienen que dejar todo como estaba, incluidas las acequias limpias”, agregó.

En cuanto a la recolección de residuos, el funcionario municipal aseguró que el servicio en esa zona, que va desde España hacia el oeste, se realiza de lunes a sábado a partir de las 15 horas.

“Entendemos que a veces los vecinos sacan a deshora los residuos o cuando el camión ya pasó”, explicó Castro. “También es cierto que a veces los recolectores no retiran todas las bolsas, pero estamos trabajando sobre eso para ajustarlo y solucionarlo”.

A la par, el secretario de Infraestructura municipal, Delfor Sánchez, también en diálogo con este medio aseguró que en la inspección que se hará en la zona incluirán las luminarias.

"Voy a pedir que hagan un relevamiento de las luminarias que no funcionan para cambiarlas, mientras esperamos se aprueben en Buenos Aires los fondos del proyecto presentado para el recambio a LED", dijo.

El funcionario aseguró que el proyecto presentado en Nación para el recambio lumínico a LED incluye todos los barrios y villas del cuadrante que va desde Vidart a San Miguel y de República del Libano a Superiora.

"El próximo barrio a iluminar será el Hugo Montaño y ojalá en la misma partida vengan los fondos para la Villa Angélica", dijo. "De todos modos, si en esta partida no viene, será el próximo proyecto a ejecutar", aseguró.

En relación a los sectores de la Villa que no cuentan con cordón cuneta, Sánchez precisó que una vez culminada la obra de cloacas, la empresa tiene que recostituir el pavimento, es decir, bachear y luego Municipio y Provincia, repavimentar. "Cuando lleguemos a esta etapa incluiremos la reparación de los cordones rotos en el proceso de ejecución de la obra de cloacas y a la vez, proyectaremos los cordones cunetas que faltan", concluyó.